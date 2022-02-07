© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Dr. SHERRI TENPENNY-ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΠΛΑ ...
Follow
4
Share
Report
270 views • February 07, 2022
Ονομάζει τα νοσοκομεία «πεδία δολοφονιών» με βιολογικά όπλα...!! «Είναι κάτι περισσότερο από μια γενοκτονία. Εγώ το αποκαλώ δημοκτονία. ...
Μια ακόμα αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η ιατρός Dr. Sherri Tenpenny στην εκπομπή του Stew Peters στις 28/1/2022.
«Η γενοκτονία στοχεύει στη πραγματικότητα μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, όπως για παράδειγμα ο μαύροι, οι Εβραίοι, οι Ινδιάνοι της Αμερικής κλπ. Όμως η δημοκτονία, αν δείτε τον ορισμό, είναι η μαζική δολοφονία άοπλων ανθρώπων από μια κυβερνηση και από ανθρώπους που έχουν τον έλεγχο και αυτό είναι που συμβαίνει σήμερα. Αφορά τους πάντες. Τα αγέννητα παιδιά, που γίνεται με τις αποβολές σε έγκυες γυναίκες, παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών και οι πάντες μέχρι τους ηλικιωμένους. Βλέπουμε να πεθαίνουν άνθρωποι σωρηδόν. Είναι δημοκτονία»
https://ellinikiafipnisis.blogspot.com/2022/02/Dr-Sherri-Tenpenny-dolofonoun-tin-anthropotita-me-viologika-opla.html
Μια ακόμα αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η ιατρός Dr. Sherri Tenpenny στην εκπομπή του Stew Peters στις 28/1/2022.
«Η γενοκτονία στοχεύει στη πραγματικότητα μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, όπως για παράδειγμα ο μαύροι, οι Εβραίοι, οι Ινδιάνοι της Αμερικής κλπ. Όμως η δημοκτονία, αν δείτε τον ορισμό, είναι η μαζική δολοφονία άοπλων ανθρώπων από μια κυβερνηση και από ανθρώπους που έχουν τον έλεγχο και αυτό είναι που συμβαίνει σήμερα. Αφορά τους πάντες. Τα αγέννητα παιδιά, που γίνεται με τις αποβολές σε έγκυες γυναίκες, παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών και οι πάντες μέχρι τους ηλικιωμένους. Βλέπουμε να πεθαίνουν άνθρωποι σωρηδόν. Είναι δημοκτονία»
https://ellinikiafipnisis.blogspot.com/2022/02/Dr-Sherri-Tenpenny-dolofonoun-tin-anthropotita-me-viologika-opla.html
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.