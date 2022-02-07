Dr. SHERRI TENPENNY-ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΠΛΑ ...

Ονομάζει τα νοσοκομεία «πεδία δολοφονιών» με βιολογικά όπλα...!! «Είναι κάτι περισσότερο από μια γενοκτονία. Εγώ το αποκαλώ δημοκτονία. ...Μια ακόμα αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η ιατρός Dr. Sherri Tenpenny στην εκπομπή του Stew Peters στις 28/1/2022.«Η γενοκτονία στοχεύει στη πραγματικότητα μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, όπως για παράδειγμα ο μαύροι, οι Εβραίοι, οι Ινδιάνοι της Αμερικής κλπ. Όμως η δημοκτονία, αν δείτε τον ορισμό, είναι η μαζική δολοφονία άοπλων ανθρώπων από μια κυβερνηση και από ανθρώπους που έχουν τον έλεγχο και αυτό είναι που συμβαίνει σήμερα. Αφορά τους πάντες. Τα αγέννητα παιδιά, που γίνεται με τις αποβολές σε έγκυες γυναίκες, παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών και οι πάντες μέχρι τους ηλικιωμένους. Βλέπουμε να πεθαίνουν άνθρωποι σωρηδόν. Είναι δημοκτονία»