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Santarém (Celestino Graça), 17 de Março de 2019
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6 views • November 19, 2020
Resumo da atuação do Grupo de Vila Franca na Celestino Graça, em Santarém na corrida que inaugurou a temporada 2019 deste tauródromo, no dia 17 de março. Foi a 1º corrida desta temporada para o grupo de Vila Franca que apadrinhou a estreia da nova empresa "Praça Maior", criada fundamentalmente para repor o prestígio da Celestino Graça num patamar cimeiro do panorama tauromáquico Português
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