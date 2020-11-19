Santarém (Celestino Graça), 17 de Março de 2019

Resumo da atuação do Grupo de Vila Franca na Celestino Graça, em Santarém na corrida que inaugurou a temporada 2019 deste tauródromo, no dia 17 de março. Foi a 1º corrida desta temporada para o grupo de Vila Franca que apadrinhou a estreia da nova empresa "Praça Maior", criada fundamentalmente para repor o prestígio da Celestino Graça num patamar cimeiro do panorama tauromáquico Português