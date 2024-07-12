Загадки древнего Египта | Запретные темы истории | Тайны семи пирамид | Андрей Скляров

Фильм «Загадки Древнего Египта» создан на базе уникального материала, снятого в ходе нескольких экспедиций, и основан на фактах и гипотезах, которые умышленно замалчиваются академической наукой, поскольку грозят обрушить привычную картину далекого прошлого человечества. Целый ряд объектов закрыт для широкого доступа, а съемки их запрещены. Поэтому многое зрители увидят впервые.



Создатели фильма решили полагаться не на ту или иную теорию, а только на реальные факты, логику и здравый смысл. Такой подход неумолимо приводит к выводу, что на земле Египта за тысячи лет до первых фараонов существовала очень высоко развитая цивилизация, которая превосходила по своим знаниям и технологиям не только примитивное общество древних египтян, но и современное человечество. Представителей этой цивилизации сами древние египтяне называли богами.

Год: 2005

Страна: Россия

Жанр: Документальный

Режиссер: Константин Шишкин, Андрей Скляров

Сценарий: Андрей Скляров