Comment faire de bonnes réserves alimentaires - avec France Guillain

11 oct. 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=39ywGQ4-l3o

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Description d'origine :





Liste des réserves qui se conservent





Si nous ne pouvons plus faire le Miam-Ô-Fruit normal par manque de fruits, nous ferons un mélange de fruits séchés, d’huile et de graines, comme font les Touaregs dans le désert. Nous pourrons y ajouter du miel et du pollen.





Il nous faudra





Raisins secs

, Pruneaux

, Abricots secs

, Dattes

, Figues sèches

..Etc





Les passer trois jours au congélateur et ensuite les stocker dans un endroit sec et frais (par exemple une cave, pas de fortes chaleurs) le mieux serait dans des bocaux en verre ou des boites métalliques.





Amandes, noisettes légèrement toastées (Biocoop) car elles se conservent mieux. Noix de cajou (riches en protéines végétales) noix de pécan





Graines de lin (ces graines de lin doivent toujours être gardées au frais, pas plus de 16 à 18 degrés.





Graines de sésame.

Graines de tournesol en quantité suffisante pour en faire germer un peu tous les jours.





Passer toutes ces graines trois jours au congélateur avec de les entreposer dans des bocaux, ou des boites de plastique.





HUILE





Prévoir plusieurs bouteilles d’un litre d’huile de colza Vigean par exemple.

Huile d’olive





Huile d’olive, de colza, de sésame et de pépin de courge.

Miel 4 kilos, pollen deux ou trois pots. (Notre cerveau à besoin de sucre, de bon sucre)

Pour les ingrédients du Miam-Ô-5

Céréales en grains ou en semoule ou en farine, selon nos goûts ou pour varier les repas.

Blé - Riz de toutes sortes - Seigle - Flocons d’avoine

Quinoa (ce n’est pas une céréale mais c’est très très intéressant car très riche en protéines végétales.)

Semoule de couscous, de maïs, de boulgour, de riz : cela,peut être facile à préparer avec de l’eau et peu de cuisson.

Passer les céréales au congélateur trois jours avant de les stocker. Cela fait éclater les petits œufs des futurs papillons et charançons qui dévoreraient tout. Et cela n’endommage pas du tout les graines sèches. Si elles sont vendues en paquets déjà fermés, on peut les garder dans leurs paquets. Inutile de les mettre en bocaux. Si on les achète au poids, les entreposer dans des bocaux, des boites de métal ou de plastique.

Il est intéressant aussi d’avoir un peu de farine de riz, de seigle, de blé complet pour faire des galettes à l’eau et à l’huile de temps en temps pour changer.





Légumineuses très importantes car on peut en faire germer un peu chaque jour c’est très riche en vitamines, sels minéraux. Les lentilles germées sont très bonnes et faciles à manger. On peut même aller jusqu’à la formation de la feuille, cela fait une salade.

Lentilles - Pois chiches -Pois cassés - Haricots blancs, rouges, etc

On trouve aussi des pois chiches en flocons qui peuvent parfois être pratiques.

Les mettre trois jours au congélateur avant de les ranger en bocaux ou en boites de métal ou de plastique.





Légumes

Les pommes de terre peuvent se conserver quelque temps dans une cave

Les grosses carottes dans du sable dans une cave.

Le chou blanc peut se conserver plusieurs mois au frais dans le bas d’un frigo. Source très intéressante de calcium et de vitamine C. J’en ai gardé un,mois sur un voilier sans frigo, enveloppes dans plusieurs épaisseurs de papier. C’est un légume cru très très intéressant.





Du MISO (de riz ou d’orge) en prendre 4 gros bocaux. C’est un aliment de survie très réconfortant. Une cuiller à café de miso dans un bol d’eau chaude est très intéressante pour éviter les faiblesses. Comme le font les japonais, on y ajoute des lamelles fines de chou cru.

Sauce tomate, concentré de tomates, tomates séchées.

DES JAUNES D’ŒUFS et blancs d’œufs en poudre qui se conservent bien à la cave. Très très utile. Même si pas bio. Source de protéines riches. Important !





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