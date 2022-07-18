STOPTHESHOTS - ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΕΣΕΙΣ

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Πριν επιτρέψετε στο παιδί σας να του κάνετε ένεση με το γενετικό ορό (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΒΟΛΙΟ) COVID-19, σταματήστε και κάντε κάποια έρευνα. Οφείλετε να βεβαιωθείτε ότι δεν τα εκθέτετε σε έναν απαράδεκτο κίνδυνο, για ελάχιστο έως καθόλου όφελος.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3Og0w9g
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