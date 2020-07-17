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<<...εσύ που χάραξες τους δρόμους, την φωνή σου να βρείς ζητάς....>>
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337 views • July 17, 2020
ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
Στίχοι - μουσική: Σταμάτη Σπανουδάκη
Κλαρίνο : Βασίλης Σαλέας Ηχογράφηση το 1988
Σκληροί καιρόι μες την φωτιά
εφτά καημοί πληγές εφτά
Και γω κρατώ κλαδί ελιάς
και συ να κλαίς σαν με κοιτάς
Ελλάδα στους ώμους την γή κουβαλάς
εσύ που χάραξες τους δρόμους
την φωνή σου να βρείς ζητάς
Σαν μια γιορτή απ ' τα παλιά
χρυσή εποχή θα ρθείς ξανά
Ελλάδα στους ώμους την γή κουβαλάς
εσύ που χάραξες τους δρόμους
την φωνή σου να βρείς ζητάς...
Στίχοι - μουσική: Σταμάτη Σπανουδάκη
Κλαρίνο : Βασίλης Σαλέας Ηχογράφηση το 1988
Σκληροί καιρόι μες την φωτιά
εφτά καημοί πληγές εφτά
Και γω κρατώ κλαδί ελιάς
και συ να κλαίς σαν με κοιτάς
Ελλάδα στους ώμους την γή κουβαλάς
εσύ που χάραξες τους δρόμους
την φωνή σου να βρείς ζητάς
Σαν μια γιορτή απ ' τα παλιά
χρυσή εποχή θα ρθείς ξανά
Ελλάδα στους ώμους την γή κουβαλάς
εσύ που χάραξες τους δρόμους
την φωνή σου να βρείς ζητάς...
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