ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ

Στίχοι - μουσική: Σταμάτη Σπανουδάκη

Κλαρίνο : Βασίλης Σαλέας Ηχογράφηση το 1988

Σκληροί καιρόι μες την φωτιά

εφτά καημοί πληγές εφτά

Και γω κρατώ κλαδί ελιάς

και συ να κλαίς σαν με κοιτάς

Ελλάδα στους ώμους την γή κουβαλάς

εσύ που χάραξες τους δρόμους

την φωνή σου να βρείς ζητάς

Σαν μια γιορτή απ ' τα παλιά

χρυσή εποχή θα ρθείς ξανά

Ελλάδα στους ώμους την γή κουβαλάς

εσύ που χάραξες τους δρόμους

την φωνή σου να βρείς ζητάς...