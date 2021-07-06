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Die Plejaden-Nachricht
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DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Ein Weckruf für die Familie des Lichts
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Diese Nachricht wurde 2012 empfangen und veröffentlicht. Es ist ein weiteres wichtiges Puzzlestück, um das große ganze Bild erkennen zu können.
Die Plejader sind Wesen einer höheren Bewusstseinsebene, und es geht ihnen darum, auch uns auf diese Ebene zu holen und bei diesem Prozess zu begleiten.
Dazu teilen sie uns mit, wie die kosmischen Gesetze funktionieren und welche Rolle diese für unsere menschliche Gesellschaft haben. Sie erklären uns das Matrixnetz der Erde und unsere Anbindung an die geometrische Struktur des Planeten, die Aufgabe und Entwicklung des Menschen, aber auch das Wirken dunkler Mächte auf unsere Zivilisation. Es geht um Partnerschaft, Selbstliebe, Befreiung vom Ego und die Harmonisierung des Körpers mit der Seele. Weitere Botschaften befassen sich mit der sexuellen Energie und ihrer natürlichen Berechtigung, mit dem Ausgleich der Dualität und der Kraft der Stille. Ebenso wenden sich die Plejader der Bedeutung der weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Situation zu sowie der Verunreinigung des Planeten und der Bedeutung der Kornkreise. 1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Ein Weckruf für die Familie des Lichts
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Die Plejader sind Wesen einer höheren Bewusstseinsebene, und es geht ihnen darum, auch uns auf diese Ebene zu holen und bei diesem Prozess zu begleiten.
Dazu teilen sie uns mit, wie die kosmischen Gesetze funktionieren und welche Rolle diese für unsere menschliche Gesellschaft haben. Sie erklären uns das Matrixnetz der Erde und unsere Anbindung an die geometrische Struktur des Planeten, die Aufgabe und Entwicklung des Menschen, aber auch das Wirken dunkler Mächte auf unsere Zivilisation. Es geht um Partnerschaft, Selbstliebe, Befreiung vom Ego und die Harmonisierung des Körpers mit der Seele. Weitere Botschaften befassen sich mit der sexuellen Energie und ihrer natürlichen Berechtigung, mit dem Ausgleich der Dualität und der Kraft der Stille. Ebenso wenden sich die Plejader der Bedeutung der weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Situation zu sowie der Verunreinigung des Planeten und der Bedeutung der Kornkreise. 1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
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