💡🐇 ALEXANDRA HENRION-CAUDE - Qui est-elle vraiment ? [Censure Crowdbunker]

***Cette vidéo a été supprimée le jour même de sa publication (11.09.2023) de la plateforme Crowdbunker qui rejoint lentement mais surement, à l'instar de YouTube et bientôt Odysee, les trolls du système très actifs sur ces plateformes, dont le seul travail est de débusquer les vidéos compromettantes et de les signaler...Tous ces gens là participent de près ou de loin à l'effondrement de notre civilisation...

Hé bien qu'il en soit ainsi et qu'ils disparaissent avec elle !!***





SAINTE OU SORCIÈRE ?

Analyse pertinente sur les acteurs de crise, autrement dit: "opposition contrôlée".





Source - prune de prune:

https://crowdbunker.com/v/7mLhuzZJv3

⛔ Cette vidéo a été supprimée. Cette publication enfreint les CGU de CrowdBunker.





Source documentée:





https://www.lexpress.fr/societe/le-cv-de-la-scientifique-alexandra-henrion-caude-nouvelle-egerie-des-anti-passe-sanitaire_2151735.html





http://xochipelli.fr/2023/03/au-coeur-de-la-complosphere-des-allumes-de-la-spike-la-geneticienne-alexandra-henrion-caude-dans-le-role-de-la-sorciere-repentie/





https://news.oddr.biz/alexandra-henrion-caude-repentie-sorciere-ou-opposition-controlee-covid-vaccin/7206.html





http://xochipelli.fr/2023/03/au-coeur-de-la-complosphere-des-allumes-de-la-spike-la-geneticienne-alexandra-henrion-caude-dans-le-role-de-la-sorciere-repentie/#05





https://news.oddr.biz/didier-raoult-des-faux-tests-pcr-aux-dangers-de-la-chloroquine-teva-israel-covid-test-vaccin/4504.html





https://www.abcbourse.com/marches/notrefamillecom-rejoint-par-deux-nouveaux-administrateurs_152181





https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandra_Henrion-Caude#Engagements_catholiques





Alexandra Henrion-Caude, rendant hommage au Grand Sorcier covidiste Anthony Fauci (à partir de la 36ème minute) :

https://odysee.com/@D%C3%A9p%C3%AAchesCitoyennes:e/2-Alexandra-HC:6





L'arnaque de la virologie

https://www.youtube.com/watch?v=FPgTXuon6Jw





👉 Voir document : “Qui est Alexandra Henrion-Caude ?”

https://news.oddr.biz/wp-content/uploads/2023/04/AHC.pdf









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#SIDA : LA FRAUDE DU VIH

https://www.bitchute.com/video/p9p8i79pn8aC/





LUC MONTAGNIER À LA PESÉE DES ÂMES !

https://www.bitchute.com/video/c6FhPDF4QFeY/





BERNARD LACHANCE LA FRAUDE DANS LE MONDE DU TRAITEMENT DU VIH/SIDA

https://www.bitchute.com/video/h8ByoqoIofbq/