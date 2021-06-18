EOD Het PES Journaal - Aflevering 10 - Schaduwstaat als Forumland

Deze 10e aflevering gaat over koersverandering over niet politieke as om zo te komen tot een samenleving die weer opwaarts gaat in plaats van neerwaarts.



Maurits v. Falkenreck brengt u wekelijks een journaal waarin hij de actualiteit behandelt aan de hand van zijn model Het Politiek Ecosysteem. Hiermee krijgt u een systeembeeld en gaat u patronen herkennen. In dit journaal duidt hij de systeemwerking van Het Politiek Ecosysteem en benoemt hij de effecten hiervan voor onze samenleving en u als burger. U gaat zien hoe Politiek, Media, Onderwijs en Grootbedrijf het sociaal liberale narratief stelselmatig en georganiseerd uitdragen. Het PES-journaal legt de ongezonde systeemwerking volledig bloot.



Tekst, opname & presentatie:

Maurits v. Falkenreck



Video editing & graphics:

Jeroen Carelse



Music:

Summertime Love by LAKEY INSPIRED



Schilderij intro & outro

Jeroen Carelse



Wat volgt zijn enkele video clips:

– beta testing van Bumpme

– Thierry baudet over Forumland