BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Criando o Homem à Nossa Imagem
Oculto Revelado - A Verdade
Oculto Revelado - A Verdade
24 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
6 views • 1 day ago

Quem fez quem? Quem te fez? Interpretações populares da Bíblia nos dizem que Deus fez o homem à sua imagem. No entanto, Jordan Maxwell traz traduções de textos bíblicos que sugerem algo muito diferente do que muitas pessoas acreditam. O que ele compartilha pode redefinir a história da humanidade e revelar nosso verdadeiro lugar no universo.

Nota do editor: A referência bíblica no final deste episódio é encontrada no capítulo 4 de Jeremias, versículo 23.

Keywords
despertarconscienciaespiritualidade
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy