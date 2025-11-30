Criando o Homem à Nossa Imagem

Quem fez quem? Quem te fez? Interpretações populares da Bíblia nos dizem que Deus fez o homem à sua imagem. No entanto, Jordan Maxwell traz traduções de textos bíblicos que sugerem algo muito diferente do que muitas pessoas acreditam. O que ele compartilha pode redefinir a história da humanidade e revelar nosso verdadeiro lugar no universo.



Nota do editor: A referência bíblica no final deste episódio é encontrada no capítulo 4 de Jeremias, versículo 23.