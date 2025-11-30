Criando o Homem à Nossa Imagem

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Quem fez quem? Quem te fez? Interpretações populares da Bíblia nos dizem que Deus fez o homem à sua imagem. No entanto, Jordan Maxwell traz traduções de textos bíblicos que sugerem algo muito diferente do que muitas pessoas acreditam. O que ele compartilha pode redefinir a história da humanidade e revelar nosso verdadeiro lugar no universo.
Nota do editor: A referência bíblica no final deste episódio é encontrada no capítulo 4 de Jeremias, versículo 23.