Revolucion de IA Incensurable - destacado de la entrevista 2

La conversación entre Aaron Day y Mike Adams profundiza en las implicaciones de la inteligencia artificial (IA) en los empleos y la sociedad. Adams presenta su modelo Brighteon.ai, entrenado con fuentes de datos diversas, capaz de realizar tareas como consultas de salud y planificación empresarial. Predice que la IA reemplazará hasta el 50% de los empleos en los próximos años, generando inestabilidad económica.
Adams subraya la importancia de que los humanos aprendan a adaptarse y usar la IA como una herramienta para ampliar su inteligencia, potenciando el crecimiento personal y la productividad. Defiende el uso de IA descentralizada y sin censura, que empodere al individuo en lugar de controlarlo.
La conversación también enfatiza la conexión entre la salud física, la nutrición y el rendimiento cognitivo. Se mencionan los beneficios de la dieta cetogénica y el ayuno para la salud cerebral, así como los avances recientes en IA, especialmente en aprendizaje profundo y modelos de lenguaje. Los ponentes recomiendan herramientas como Replit, Na y Visual para aplicaciones prácticas, y destacan cómo China ha superado a EE. UU. en 57 de 64 categorías tecnológicas. Finalmente, hacen un llamado a mantenerse actualizado y adoptar una mentalidad de abundancia frente a los cambios acelerados que trae la IA.