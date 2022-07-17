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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 46. Читает Автор. https://youtu.be/V0cJ0S6TUDk
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Да Будет Свет!
Краткое содержание Авторских Видео «Чудо Познания». Вопросы и Ответы (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/novosti/2022/01/19/razmescheno-kratkoe-soderzhanie-avtorskih-video-voprosy-i-otvety/
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-46
Книга «Чудо Познания», 2 том https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Как же отличить свои накопления от влияния чужих мыслей извне?
02:28 — Каким образом и в процессе чего человек может сформировать тонкие или духовные структуры?
05:07 — Что из Себя представляет Надмирный Световой Кармический Совет?
06:09 — Как можно собрать 144 тысячи и более?
07:31 — Почему снятся картины прошлых жизней?
08:14 — Вопрос о Словах Матери Мира: «Ведь для воплощения на Земле, нужно Умереть в Мире Духа».
09:59 — Может ли Твой ученик или посвящённый изгонять негативные сущности из других личностей Твоим Именем?
11:51 — Как сделать так, чтобы сердце было огненным и всегда открытым?
12:59 — Можно ли и нужно ли стараться достичь разуплотнения биоса?
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).
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