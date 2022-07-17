Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 46. Читает Автор. https://youtu.be/V0cJ0S6TUDk



Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).

Да Будет Свет!

Краткое содержание Авторских Видео «Чудо Познания». Вопросы и Ответы (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/novosti/2022/01/19/razmescheno-kratkoe-soderzhanie-avtorskih-video-voprosy-i-otvety/

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-46

Книга «Чудо Познания», 2 том https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

00:33 — Как же отличить свои накопления от влияния чужих мыслей извне?

02:28 — Каким образом и в процессе чего человек может сформировать тонкие или духовные структуры?

05:07 — Что из Себя представляет Надмирный Световой Кармический Совет?

06:09 — Как можно собрать 144 тысячи и более?

07:31 — Почему снятся картины прошлых жизней?

08:14 — Вопрос о Словах Матери Мира: «Ведь для воплощения на Земле, нужно Умереть в Мире Духа».

09:59 — Может ли Твой ученик или посвящённый изгонять негативные сущности из других личностей Твоим Именем?

11:51 — Как сделать так, чтобы сердце было огненным и всегда открытым?

12:59 — Можно ли и нужно ли стараться достичь разуплотнения биоса?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).

ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).

Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya