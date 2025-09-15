BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Mike Adams y Jeffrey Prather: Acciones militares de EE. UU. en Venezuela y México, las guerras de Trump y tensiones geopolíticas con Israel y el Estado profundo.
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
171 views • 1 day ago

Jeffrey Prather, oficial de inteligencia de Estados Unidos, analizó las implicaciones geopolíticas de las acciones militares estadounidenses en Venezuela y México. Destacó las múltiples guerras de Trump, incluidas la guerra contra los cárteles y la guerra contra el “estado profundo”, así como el potencial control del petróleo y otros recursos. Prather subrayó la necesidad de una presencia estadounidense en Centro y Sudamérica para combatir el narcotráfico y el terrorismo. También criticó las políticas de Trump, sugiriendo que podrían generar mayor tensión con aliados globales y posibles repercusiones económicas. Además, Prather abordó el incidente del bombardeo en Qatar, vinculándolo con los intereses estratégicos de Israel y las implicaciones más amplias para la política exterior de Estados Unidos.


Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home


Keywords
mike adamsentrevistasbrighteon broadcast newsinforme especial
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy