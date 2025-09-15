Mike Adams y Jeffrey Prather: Acciones militares de EE. UU. en Venezuela y México, las guerras de Trump y tensiones geopolíticas con Israel y el Estado profundo.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Jeffrey Prather, oficial de inteligencia de Estados Unidos, analizó las implicaciones geopolíticas de las acciones militares estadounidenses en Venezuela y México. Destacó las múltiples guerras de Trump, incluidas la guerra contra los cárteles y la guerra contra el “estado profundo”, así como el potencial control del petróleo y otros recursos. Prather subrayó la necesidad de una presencia estadounidense en Centro y Sudamérica para combatir el narcotráfico y el terrorismo. También criticó las políticas de Trump, sugiriendo que podrían generar mayor tensión con aliados globales y posibles repercusiones económicas. Además, Prather abordó el incidente del bombardeo en Qatar, vinculándolo con los intereses estratégicos de Israel y las implicaciones más amplias para la política exterior de Estados Unidos.
