Mike Adams y Jeffrey Prather: Acciones militares de EE. UU. en Venezuela y México, las guerras de Trump y tensiones geopolíticas con Israel y el Estado profundo.

Jeffrey Prather, oficial de inteligencia de Estados Unidos, analizó las implicaciones geopolíticas de las acciones militares estadounidenses en Venezuela y México. Destacó las múltiples guerras de Trump, incluidas la guerra contra los cárteles y la guerra contra el “estado profundo”, así como el potencial control del petróleo y otros recursos. Prather subrayó la necesidad de una presencia estadounidense en Centro y Sudamérica para combatir el narcotráfico y el terrorismo. También criticó las políticas de Trump, sugiriendo que podrían generar mayor tensión con aliados globales y posibles repercusiones económicas. Además, Prather abordó el incidente del bombardeo en Qatar, vinculándolo con los intereses estratégicos de Israel y las implicaciones más amplias para la política exterior de Estados Unidos.







