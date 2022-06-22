Ζωή 'Γεωργαντά: Το ΝΕΟ ΜΝΗΜΌΝΙΟ 💥 Πίσω από τα Γεγονότα - 2162022

(ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 11:30¨)

Τρίτη 21 Ιουνίου, ο Παναγιώτης Μαντάς, μέλος της Δ.Ε του ΔΗΚΚΙ στο studio του e roi συζητάει με την κα Ζωή Γεωργαντά, Στατιστικό - Οικονομέτρη, ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πρώην μέλος του ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ, μέλος του "Κινήματος Δικαιοσύνης" με επικεφαλής τον πρώην εισαγγελέα κ. Ιωάννη Σακκά, με θέμα: "Το ΝΕΟ ΜΝΗΜΌΝΙΟ"