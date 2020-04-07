ΟΗΕ και ΔΟΜ παραλαμβάνουν τις ΔΟΜΕΣ! παραδίδει η Ελληνική Αστυνομία.

Παρένθεση: Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι 23 μετανάστες που διαμένουν στη δομή φιλοξενίας της Ριτσώνας, στην Κεντρική Ελλάδα, διαγνώστηκαν θετικοί στον COVID-19. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα από τη δομή φιλοξενίας, που διαχειρίζεται ο ΔΟΜ υποστηρίζοντας τις ελληνικές αρχές και σήμερα φιλοξενεί 2.700 άτομα, ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες.

«Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει το γεγονός ότι αυτός ο ταχέως μεταδιδόμενος ιός δεν κάνει διακρίσεις και μπορεί να προσβάλλει τόσο τις μεταναστευτικές όσο και τις τοπικές κοινότητες, δήλωσε ο Gianluca Rocco, Επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας. «Όλοι διατρέχουν κίνδυνο. Oι μετανάστες και οι πρόσφυγες στην Ελλάδα είναι τόσο ευάλωτοι στον ιό όσο και οι Έλληνες».

Η δομή στη Ριτσώνα είναι μία από τις 30 ανοιχτές δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας, στις οποίες φιλοξενούνται περισσότερα από 25.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 252 ασυνόδευτων ανηλίκων. Σύμφωνα με τα εθνικά πρωτόκολλα για τον COVID-19, οι ελληνικές αρχές έχουν θέσει τη δομή σε καραντίνα για τις επόμενες 14 ημέρες, συμβουλεύοντας τους διαμένοντες να παραμείνουν στα καταλύματά τους. Οι αρχές κάνουν ιχνηλάτηση των κρουσμάτων όπως και περαιτέρω ελέγχους, στη δομή.

«Ανεξάρτητα από την εξάπλωση του ιού, είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στην πρόληψη, στους ελέγχους και στη θεραπεία για όλους, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των προσφύγων που βρίσκονται στην ενδοχώρα και τα νησιά», ανέφερε ο Rocco.

«Το να συμπεριληφθούν, άμεσα, όλοι οι μετανάστες, στην εθνική αντιμετώπιση του COVID-19 δεν συνιστά μόνο ανθρωπιστικό μέτρο, αλλά και ουσιαστικό, για την πολιτική της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα», πρόσθεσε.