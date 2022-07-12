ΚΟΡΩΝΟΚΡΑΤΙΑ - H άλλη πλευρά της Νομίσματος

Ένα πολυ διαφωτιστικό Ντοκυμαντέρ για την πανδημία Covid19 από το κανάλι youtube -ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

https://www.youtube.com/watch?v=w2HxHRri11g&t=3610s





Κώδικας της Νυρεμβέργης (1947): «η συγκατάθεση του ανθρώπινου υποκειμένου είναι απολύτως απαραίτητη. Το διεθνές σύμφωνο σχετικά με τα πολιτικά δικαιώματα και τα πολιτικά δικαιώματα υιοθέτησε αυτήν την απαγόρευση ενάντια σε ακούσια πείραμα, στο κείμενό του του 1966 που ορίζει: κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί χωρίς τη συγκατάθεσή του σε ιατρικό ή επιστημονικό πείραμα.





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