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CAPT CHASE B EISERMAN 386 ECONS WHITE COLLAR CRIMINAL MEMO - DISCRIMINATING AGAINST SDVOSB; TRUMP [ NOT AMERICA FIRST ] WHITE COLLAR CRIMINAL COMMANDER-IN-CHIEF
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THE PENTAGON IS A RACKETEERING CRIMINAL ENTERPRISE AND PRESIDENT TRUMP IS THE COMMANDER-IN-CHIEF
THIS WHITE COLLAR CRIMINAL CAPT CHASE B. EISERMAN CIRCUMVENTED THE SMALL BUSINESS ACT AND SDVOSB PROGRAM; VIOLATED FAR 19.202-2, FAR 19.202-4 AND DIRECTED THE WHITE COLLAR CRIMINAL ACTIVITY OF AWARDING CONTRACTS WITH A VALUE OF $ 3,000 TO $ 150,000 TO FOREIGN COMPANIES INSTEAD OF VETERAN OWNED SMALL BUSINESSES AND OTHER U.S. SMALL BUSINESSES.
EISERMAN DIRECTED THAT THE MANDATORY OBLIGATION OF ALL SOLICITATIONS WITH A VALUE OF GREATER THAN $ 10,000 HAD A DD FORM 2579 SMALL BUSINESS COORDINATION RECORD FILLED OUT AND EISERMAN CRIMINALLY DIRECTED THE RACKETEERING OF BLOCKING U.S. SMALL BUSINESSES FROM ACCESSING THE 386 ECONS ALI AL SALEM, KUWAIT AND AWARDED MICRO PURCHASES TO FOREIGN COMPANIES INSTEAD OF SHARING THEM EQUALLY WHEN THE VALUE WAS UNDER $ 3,000 TO ALL LOCAL U.S. SMALL BUSINESSES. EISERMAN LACKS ETHICS INTEGRITY AND THE LEADERSHIP TO BE A CONTRACTING OFFICER. EISERMAN IS ANTI U.S. SMALL BUSINESS; ANTI- VETERAN OWNED SMALL BUSINESS VOSB AND SDVOSB. THE KENYAN PRESIDENT OBAMA ISSUED A MEMO IN 2012 THAT ALL SOLICITATIONS WITH A VALUE OF $ 3,000 TO $ 150,000 BE AWARDED TO U.S. SMALL BUSINESSES. THAT MEMO WAS ISSUED JOINTLY WITH THE DIRECTOR OF THE SMALL BUSINESS ADMINISTRATION KAREN MILLS. THE RACKETEERING CRIMINAL PENTAGON LEADERSHIP IS THE REASON THE PENTAGON FAIL TO PASS AN AUDIT LIKE ANY OTHER BUSINESS OR AGENCY IN THE FEDERAL GOVERNMENT AND THE WHITE COLLAR CRIMINAL LEADERSHIP AT SHAW AFB - LTG JEFFREY L. HARRIGAN; CMSgt JOSEPH A. MONTGOMERY; AND BG DAVID S. NOHOM ARE THE FAILURE IN LEADERSHIP OF WHY MY COMPANY HAS BEEN DISCRIMINATED AGAINST FOR 7 YEARS AND HAS WRITTEN OVER 1,000 GAO PROTESTS AGAINST THIS DISCRIMINATION; HAVE REMOVED OVER 150 WHITE COLLAR CRIMINAL CONTRACTING OFFICERS AND SHUT DOWN OVER 3 ILLEGAL WEBSITES THAT WERE NOT FEDBIZOPPS. B-411489 LATVIAN CONNECTION LLC VS U.S. ARMY B-411848 EASTERN FORESTRY AND B-296984 WorldWide Language Resources, Inc ALL STATE THAT CONSTRUCTIVE NOTICE OF A POSTED SOLICITATION IS ONE POSTED TO FEDBIZOPPS. IT IS WORTH NOTING THAT LATVIANs WIN AGAINST THE U.S. ARMY ( CAMP ARIFJAN, KUWAIT ) WHERE LATVIAN WAS A BIDDER AND WON THE GAO PROTEST, CAUSED THE ARMY TO REMOVED THE ILLEGAL ASFI WEBSITE AND ANOTHER ILLEGAL WEBSITE CALLED PROCNET. THE DoD AND THEIR CRIMINAL RACKETEERING ENTERPRISE ARE STILL USING JCCS TO CIRCUMVENT THE SMALL BUSINESS ACT AND ARE IGNORING THE REQUIREMENT TO UTILIZE THE DD FORM 2579 SMALL BUSINESS COORDINATION RECORD. ALL OF THESE DOCUMENTS CAN BE FOUND IN THIS ATTACHMENT ALONG WITH EISERMAN's PREJUDICIAL MEMO. CAPT CHASE B. EISERMAN IS A WHITE COLLAR CRIMINAL AND WE WILL BE HAVING MORE TO PUBLISH ABOUT THIS WHITE COLLAR CRIMINAL AND HIS ACTIVITIES THAT HARM VETERANS THAT OWN SMALL BUSINESSES ( SDVOSB AND VOSB ) HIS SF 1402 WARRANT SHOULD BE REMOVED AND SOON WE WILL HAVE A COPY OF IT TO PUBLISH. VETERANS THAT FILE GAO PROTEST AGAINST THIS WHITE COLLAR CRIMINAL EISERMAN ARE WELCOME TO USE ANY OF THE PUBLISHED INFORMATION AND IF YOU WISH TO FILE A GAO PROTEST AGAINST THE RACKETEERING CRIMINAL ENTERPRISE CALLED THE PENTAGON - THEN CONTACT ME AT [email protected] and I WILL ASSIST ANY U.S. SMALL BUSINESS THE MAIN THING IS TO FILE AGAINST THESE WHITE COLLAR CRIMINALS AND PUT A SPOT LIGHT ON THEIR CRIMINAL ACTIVITY.
CAPT CHASE B. EISERMANs MEMO CAN BE DOWNLOADED FROM https://mega.nz/#F!611X0KJA!azvGdwgvbWyGOScOOHp9lg
WE WILL BE FILING FOIAs AGAINST EISERMAN AND PUBLISHING OTHER WHITE COLLAR CRIMINAL ACTIVITY OF EISERMAN AND THE USAF CONTRACTING OFFICERS.
THIS WHITE COLLAR CRIMINAL CAPT CHASE B. EISERMAN CIRCUMVENTED THE SMALL BUSINESS ACT AND SDVOSB PROGRAM; VIOLATED FAR 19.202-2, FAR 19.202-4 AND DIRECTED THE WHITE COLLAR CRIMINAL ACTIVITY OF AWARDING CONTRACTS WITH A VALUE OF $ 3,000 TO $ 150,000 TO FOREIGN COMPANIES INSTEAD OF VETERAN OWNED SMALL BUSINESSES AND OTHER U.S. SMALL BUSINESSES.
EISERMAN DIRECTED THAT THE MANDATORY OBLIGATION OF ALL SOLICITATIONS WITH A VALUE OF GREATER THAN $ 10,000 HAD A DD FORM 2579 SMALL BUSINESS COORDINATION RECORD FILLED OUT AND EISERMAN CRIMINALLY DIRECTED THE RACKETEERING OF BLOCKING U.S. SMALL BUSINESSES FROM ACCESSING THE 386 ECONS ALI AL SALEM, KUWAIT AND AWARDED MICRO PURCHASES TO FOREIGN COMPANIES INSTEAD OF SHARING THEM EQUALLY WHEN THE VALUE WAS UNDER $ 3,000 TO ALL LOCAL U.S. SMALL BUSINESSES. EISERMAN LACKS ETHICS INTEGRITY AND THE LEADERSHIP TO BE A CONTRACTING OFFICER. EISERMAN IS ANTI U.S. SMALL BUSINESS; ANTI- VETERAN OWNED SMALL BUSINESS VOSB AND SDVOSB. THE KENYAN PRESIDENT OBAMA ISSUED A MEMO IN 2012 THAT ALL SOLICITATIONS WITH A VALUE OF $ 3,000 TO $ 150,000 BE AWARDED TO U.S. SMALL BUSINESSES. THAT MEMO WAS ISSUED JOINTLY WITH THE DIRECTOR OF THE SMALL BUSINESS ADMINISTRATION KAREN MILLS. THE RACKETEERING CRIMINAL PENTAGON LEADERSHIP IS THE REASON THE PENTAGON FAIL TO PASS AN AUDIT LIKE ANY OTHER BUSINESS OR AGENCY IN THE FEDERAL GOVERNMENT AND THE WHITE COLLAR CRIMINAL LEADERSHIP AT SHAW AFB - LTG JEFFREY L. HARRIGAN; CMSgt JOSEPH A. MONTGOMERY; AND BG DAVID S. NOHOM ARE THE FAILURE IN LEADERSHIP OF WHY MY COMPANY HAS BEEN DISCRIMINATED AGAINST FOR 7 YEARS AND HAS WRITTEN OVER 1,000 GAO PROTESTS AGAINST THIS DISCRIMINATION; HAVE REMOVED OVER 150 WHITE COLLAR CRIMINAL CONTRACTING OFFICERS AND SHUT DOWN OVER 3 ILLEGAL WEBSITES THAT WERE NOT FEDBIZOPPS. B-411489 LATVIAN CONNECTION LLC VS U.S. ARMY B-411848 EASTERN FORESTRY AND B-296984 WorldWide Language Resources, Inc ALL STATE THAT CONSTRUCTIVE NOTICE OF A POSTED SOLICITATION IS ONE POSTED TO FEDBIZOPPS. IT IS WORTH NOTING THAT LATVIANs WIN AGAINST THE U.S. ARMY ( CAMP ARIFJAN, KUWAIT ) WHERE LATVIAN WAS A BIDDER AND WON THE GAO PROTEST, CAUSED THE ARMY TO REMOVED THE ILLEGAL ASFI WEBSITE AND ANOTHER ILLEGAL WEBSITE CALLED PROCNET. THE DoD AND THEIR CRIMINAL RACKETEERING ENTERPRISE ARE STILL USING JCCS TO CIRCUMVENT THE SMALL BUSINESS ACT AND ARE IGNORING THE REQUIREMENT TO UTILIZE THE DD FORM 2579 SMALL BUSINESS COORDINATION RECORD. ALL OF THESE DOCUMENTS CAN BE FOUND IN THIS ATTACHMENT ALONG WITH EISERMAN's PREJUDICIAL MEMO. CAPT CHASE B. EISERMAN IS A WHITE COLLAR CRIMINAL AND WE WILL BE HAVING MORE TO PUBLISH ABOUT THIS WHITE COLLAR CRIMINAL AND HIS ACTIVITIES THAT HARM VETERANS THAT OWN SMALL BUSINESSES ( SDVOSB AND VOSB ) HIS SF 1402 WARRANT SHOULD BE REMOVED AND SOON WE WILL HAVE A COPY OF IT TO PUBLISH. VETERANS THAT FILE GAO PROTEST AGAINST THIS WHITE COLLAR CRIMINAL EISERMAN ARE WELCOME TO USE ANY OF THE PUBLISHED INFORMATION AND IF YOU WISH TO FILE A GAO PROTEST AGAINST THE RACKETEERING CRIMINAL ENTERPRISE CALLED THE PENTAGON - THEN CONTACT ME AT [email protected] and I WILL ASSIST ANY U.S. SMALL BUSINESS THE MAIN THING IS TO FILE AGAINST THESE WHITE COLLAR CRIMINALS AND PUT A SPOT LIGHT ON THEIR CRIMINAL ACTIVITY.
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