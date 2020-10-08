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Alexandra Henrion-Caude sur les écouvillons de test RT-PCR
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47 views • October 08, 2020
Pourquoi les labos pharmaceutiques persistent-ils à pratiquer les tests RT- PCR ? Car de la bouche même de l’inventeur Kary B. Mullis, son invention est un excellent outil de recherche scientifique, mais horrible pour la médecine clinique. Peut-on raisonnablement croire que les labos ignorent cette information ? La question est grave.
Ancienne directrice de recherche à l’Inserm, Alexandra Henrion-Caude, généticienne, répondait le 10 septembre 2020 aux questions de Planètes360.
Dans cet extrait, elle s’interroge quant à la manière et au pourquoi des prélèvements faits par de longs écouvillons introduits jusque dans l’arrière-gorge du patient ; au point de toucher la plaque cribriforme (en sachant que derrière cette fine paroi, se trouve juste notre cerveau)
Cet extrait est issu de la version intégrale de l'entretien avec Alexandra Henrion-Caude pour Planètes360, visible sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=6C1JuPim4cw&;feature=youtu.be
Lire mes deux articles sur le sujet :
http://www.margueriterothe.com/2020/08/les-tests-pcr-du-covid-peuvent-ils-etre-un-moyen-d-infecter-ou-d-implanter-furtivement-des-personnes.html
http://www.margueriterothe.com/covid-19-les-tests-pcr-la-suite-le-danger-des-ecouvillons-pour-la-barriere-hemato-encephalique-video
Mon blogue :
margueriterothe.com
Pour les vidéos censurées sur YT
https://lbry.tv/@MargueriteRothe:8
Ancienne directrice de recherche à l’Inserm, Alexandra Henrion-Caude, généticienne, répondait le 10 septembre 2020 aux questions de Planètes360.
Dans cet extrait, elle s’interroge quant à la manière et au pourquoi des prélèvements faits par de longs écouvillons introduits jusque dans l’arrière-gorge du patient ; au point de toucher la plaque cribriforme (en sachant que derrière cette fine paroi, se trouve juste notre cerveau)
Cet extrait est issu de la version intégrale de l'entretien avec Alexandra Henrion-Caude pour Planètes360, visible sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=6C1JuPim4cw&;feature=youtu.be
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