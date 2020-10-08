BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Alexandra Henrion-Caude sur les écouvillons de test RT-PCR
Le Vlogue
Le Vlogue
61 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
47 views • October 08, 2020
Pourquoi les labos pharmaceutiques persistent-ils à pratiquer les tests RT- PCR ? Car de la bouche même de l’inventeur Kary B. Mullis, son invention est un excellent outil de recherche scientifique, mais horrible pour la médecine clinique. Peut-on raisonnablement croire que les labos ignorent cette information ? La question est grave.

Ancienne directrice de recherche à l’Inserm, Alexandra Henrion-Caude, généticienne, répondait le 10 septembre 2020 aux questions de Planètes360.
Dans cet extrait, elle s’interroge quant à la manière et au pourquoi des prélèvements faits par de longs écouvillons introduits jusque dans l’arrière-gorge du patient ; au point de toucher la plaque cribriforme (en sachant que derrière cette fine paroi, se trouve juste notre cerveau)

Cet extrait est issu de la version intégrale de l'entretien avec Alexandra Henrion-Caude pour Planètes360, visible sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=6C1JuPim4cw&;feature=youtu.be

Lire mes deux articles sur le sujet :
http://www.margueriterothe.com/2020/08/les-tests-pcr-du-covid-peuvent-ils-etre-un-moyen-d-infecter-ou-d-implanter-furtivement-des-personnes.html
http://www.margueriterothe.com/covid-19-les-tests-pcr-la-suite-le-danger-des-ecouvillons-pour-la-barriere-hemato-encephalique-video

Mon blogue :
margueriterothe.com

Pour les vidéos censurées sur YT
https://lbry.tv/@MargueriteRothe:8
Keywords
coronaviruscovidscandale du covidecouvillonscontamination par tests
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Japan&#8217;s Emergency Appeal Is a Wake-Up Call: Every Japanese Citizen Should Be a Prepper

Japan’s Emergency Appeal Is a Wake-Up Call: Every Japanese Citizen Should Be a Prepper

Mike Adams
Why You Will Survive the Coming Chaos (Even If You&#8217;re Not Fully Prepared)

Why You Will Survive the Coming Chaos (Even If You’re Not Fully Prepared)

Mike Adams
Heirloom seeds: A practical addition to any emergency preparedness plan

Heirloom seeds: A practical addition to any emergency preparedness plan

HRS Editors
The Pentagon&#8217;s 90-Day Doomsday Plan Should Be Your Wake-Up Call

The Pentagon’s 90-Day Doomsday Plan Should Be Your Wake-Up Call

Mike Adams
Prepping with foldable solar panels: The emergency power source that keeps you connected when SHTF

Prepping with foldable solar panels: The emergency power source that keeps you connected when SHTF

HRS Editors
The sleeping sanctuary: Why your choice of sleeping bag matters for camping or prepping

The sleeping sanctuary: Why your choice of sleeping bag matters for camping or prepping

HRS Editors
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy