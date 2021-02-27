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Явление св. прав. Иоанна Кронштадтского 27.02.2021 г.
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3722 views • March 04, 2021
☦️ Дорогие во Христе братия и сестры, 27.02.2021 г. было явление св. прав. Иоанна Кронштадтского. Свидетелем этого чудесного явления стал Клауд Роммель, это произошло на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры, в Санкт-Петербурге.
В этот же день, после чудесного явления, Клауд Ромель дал интервью, в котором подробно рассказал о явлении св. прав. Иоанна Кронштадтского и о послании, которое было передано всем православным, всем Русским, всему мiру! Обращаем ваше внимание на следующий момент: когда «священноначалие» - нынешние экуменисты исследовали, что это явление было истинным, они постарались убрать видео с ютуба, они попытались и пытаются скрыть божественную истину – это божественное откровение, это послание о спасении России!
В этот же день, после чудесного явления, Клауд Ромель дал интервью, в котором подробно рассказал о явлении св. прав. Иоанна Кронштадтского и о послании, которое было передано всем православным, всем Русским, всему мiру! Обращаем ваше внимание на следующий момент: когда «священноначалие» - нынешние экуменисты исследовали, что это явление было истинным, они постарались убрать видео с ютуба, они попытались и пытаются скрыть божественную истину – это божественное откровение, это послание о спасении России!
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