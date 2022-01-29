Κορυφαίοι γιατροί επικρίνουν την αμερικανική επιδημιολογική πολιτική στο Covid

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40 views • January 29, 2022



Αποσπάσματα.

Το πλήρες βίντεο (πεντέμιση ώρες) βρίσκεται εδώ:

https://rumble.com/vt62y6-covid-19-a-second-opinion.html



Περισσότερα αποσπάσματα σε αυτό το βίντεο, από το 20ό λεπτό και μετά:

;t=322s Στις 24 Ιανουαρίου 2022 ο γερουσιαστής Ρον Τζόνσον προσκάλεσε μια ομάδα διάσημων γιατρών και εμπειρογνωμόνων της ιατρικής στη Γερουσία των ΗΠΑ για να δώσουν μια διαφορετική οπτική για την παγκόσμια αντιμετώπιση της πανδημίας, την τρέχουσα γνώση σχετικά με την πρώιμη εξωνοσοκομειακή και την νοσοκομειακή θεραπεία, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων, τι πήγε καλά, τι πήγε άσχημα, τι πρέπει να γίνει τώρα και τι πρέπει να αντιμετωπιστεί μακροπρόθεσμα.Αποσπάσματα.Το πλήρες βίντεο (πεντέμιση ώρες) βρίσκεται εδώ:Περισσότερα αποσπάσματα σε αυτό το βίντεο, από το 20ό λεπτό και μετά: https://www.youtube.com/watch?v=9jMONZMuS2U& ;t=322s Keywords vaccinesdeathemvolioparenergies

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