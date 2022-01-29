© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Κορυφαίοι γιατροί επικρίνουν την αμερικανική επιδημιολογική πολιτική στο Covid
Follow
0
Share
Report
40 views • January 29, 2022
Στις 24 Ιανουαρίου 2022 ο γερουσιαστής Ρον Τζόνσον προσκάλεσε μια ομάδα διάσημων γιατρών και εμπειρογνωμόνων της ιατρικής στη Γερουσία των ΗΠΑ για να δώσουν μια διαφορετική οπτική για την παγκόσμια αντιμετώπιση της πανδημίας, την τρέχουσα γνώση σχετικά με την πρώιμη εξωνοσοκομειακή και την νοσοκομειακή θεραπεία, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων, τι πήγε καλά, τι πήγε άσχημα, τι πρέπει να γίνει τώρα και τι πρέπει να αντιμετωπιστεί μακροπρόθεσμα.
Αποσπάσματα.
Το πλήρες βίντεο (πεντέμιση ώρες) βρίσκεται εδώ:
https://rumble.com/vt62y6-covid-19-a-second-opinion.html
Περισσότερα αποσπάσματα σε αυτό το βίντεο, από το 20ό λεπτό και μετά:
https://www.youtube.com/watch?v=9jMONZMuS2U&;t=322s
Αποσπάσματα.
Το πλήρες βίντεο (πεντέμιση ώρες) βρίσκεται εδώ:
https://rumble.com/vt62y6-covid-19-a-second-opinion.html
Περισσότερα αποσπάσματα σε αυτό το βίντεο, από το 20ό λεπτό και μετά:
https://www.youtube.com/watch?v=9jMONZMuS2U&;t=322s
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.