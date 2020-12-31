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MOST HOSPITALS WORLDWIDE REMAINED EMPTY DURING THE LAST 10 MONTHS OF '20: HERE'S THE PROOF (VIDEO)
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496 views • December 31, 2020
MOST HOSPITALS WORLDWIDE REMAINED EMPTY DURING THE LAST 10 MONTHS OF '20: HERE'S THE PROOF [2020-12-28] (VIDEO)
Here we see more Nurses and Doctors showing that hospitals are still empty, and have been empty since March 2020. There was NO first wave and there is NO second wave. People are not dying from COVID, they are being killed by real medical problems because they are not allowed into hospitals for treatments. Nearly all deaths get labeled as COVID Deaths, when in fact they are not. Mainstream Media News is lying to the people of earth, and they must be overthrown and removed, and replaced with real people that report real news. Mainstream Media News is 100% FAKE BS, so please try to Wake Up!
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Here we see more Nurses and Doctors showing that hospitals are still empty, and have been empty since March 2020. There was NO first wave and there is NO second wave. People are not dying from COVID, they are being killed by real medical problems because they are not allowed into hospitals for treatments. Nearly all deaths get labeled as COVID Deaths, when in fact they are not. Mainstream Media News is lying to the people of earth, and they must be overthrown and removed, and replaced with real people that report real news. Mainstream Media News is 100% FAKE BS, so please try to Wake Up!
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
[MeWe] https://mewe.com/join/sergeantmajorstrutherinfo
[Spreely] https://www.spreely.com/page/SergeantMajorsTrutherInfo
[Gab] https://gab.com/Sergeant_Major
[Bitchute] https://www.bitchute.com/channel/sergeant-major/
[Brighteon] https://www.brighteon.com/channels/sergeantmajor
[UGETube] https://videos.utahgunexchange.com/@SERGEANT%20MAJORS%20TRUTHER%20INFO
[OurTube] https://ourtube.co.uk/@SGMs_Truther_Info
[NewTube] https://newtube.app/user/SGMs_TRUTHER_INFO
[BrandNewTube] https://brandnewtube.com/@SergeantMajor
[Odysee] https://odysee.com/$/invite/4dCmT1hh84DFXxzRvUh2B8YabMsHMK1m
[Lbry] https://lbry.tv/$/invite/@SergeantMajor'sTrutherInfo#21f9aff7cc7c7903e1554b8ca3134badae40e9eb
ASK THE EXPERTS [2020-12-07] - ORACLE FILMS (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/hIsfWL0opLze/
THE PLANDEMIC: CORONAVIRUS, 5G, & VACCINE DECEPTION - THE STRANGER FICTION (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/3teu7p53DHIe/
BRAZIL'S PARLIAMENT UNCOVERS THE NEW WORLD ORDER PLANDEMIC AS A HOAX! (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/fTd1GwktShZE/
FROM NYC ICU: DOES COVID-19 REALLY CAUSE ARDS??!! - DR. CAMERON KYLE-SIDELL (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/6O4uT87yj40d/
RN ERIN OLSZEWSKI SAYS COVID-19 PATIENTS BEING MURDERED IN NYC - JON RAPPOPORT (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/EMcYWBzLXvzi/
ANOTHER NURSE DISCLOSING MURDER GOING ON IN NYC HOSPITALS (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/1KtRFrO4RiL1/
NURSE DECLARES PEOPLE ARE BEING MURDERED IN NYC HOSPITALS, WITH RATHER THAN FROM, COVID-19 (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/MXYvNVXGSR1p/
HYDROXYCHLOROQUINE & ZINC COMBO HAVE 100% SUCCESS AGAINST A.R.D.S. - DR. ANTHONY CARDILLO (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/1td16BiXtNnT/
HYDROXYCHLOROQUINE WITH ZINC IS THE $20.00 CURE FOR COVID19 - DR. VLADIMIR ZEV ZELENKO (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/6PzxY0DtJVn6/
DR. KLAUS PUSHEL CALLS OUT COVID LIES ON TV - DAVID KNIGHT (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/dzfDwUfwk0Rd/
RETIRED E.R. TECH DELIVERED EXPLOSIVE SPEECH AT CDC EXPOSING VACCINES - TRUTH SEEKER (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/cPXYFOA0OKPI/
A REGISTERED NURSE & DISTRICT MANAGER KNOWS THE PLANDEMIC IS ALL FAKE (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/107qaS6IbZJK/
SECOND OPINION PROJECT ON COVID19: AMERICA'S FRONTLINE DOCTORS (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/9SEZboFjKeSf/
THE CORONAVIRUS PLANDEMIC EXPOSED - DR. ERIC NEPUTE (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/AnRUw3xfF5q8/
CONNECTICUT RN SPEAKS OUT ABOUT TYRANNY AND THE COVID HOAX - RN JOSIAH DAN (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/deSkQ4uP6oD4/
DR. ANDREW KAUFMAN: THEY WANT TO GENETICALLY MODIFY US WITH THE COVID-19 VACCINE - PART 1 (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/qPq8J9WrBc4w/
HUMAN 2.0: A WAKEUP CALL TO THE HUMAN RACE - DR. CARRIE L. MADEJ (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/T2HGhUZso0IW/
THIS IS THE BIGGEST SCAM PERPETRATED ON THE HUMAN RACE - DR. SHERRI TENPENNY (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/I05lvMaCRXhC/
BILL GATES ADMITS THAT THE COVID19 GMO VACCINATION WILL CHANGE HUMAN DNA FOREVER (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/1aIjaHJh28rI/
IT IS GOING TO BE THE MOST TERRIBLE VACCINE OF ALL - DR. ROBERTO PETRELLA (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/RSQGNBA1JODk/
ONTARIO'S CHIEF MEDICAL OFFICERS DR. YAFFE & DR. WILLIAMS CAUGHT IN HOT MIC MOMENT [2020-12-15]
https://www.bitchute.com/video/NRH7n5A0o8t1/
THE TRUTH ABOUT WHAT'S REALLY IN THE mRNA COVID19 GMO VACCINE [2020-11-22] (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/fzWXJhHsRijw/
HONEST EXPERTS ARE TRYING TO WARN YOU! [2020-12-09] - POLLY ST. GEORGE (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/9uZgWfhkPv4C/
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