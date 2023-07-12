ΝΑ ΕΞΟΝΤΩΣΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ... ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΙΣ, ΣΤΑΝΛΕΪ ΤΖΟΝΣΟΝ.

📍Στάνλεϊ Τζόνσον (πατέρας του Μπόρις Τζόνσον): "Ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου θα έπρεπε ιδανικά να είναι 10-15 εκατομμύρια"





🔺Στάνλεϊ ΤΖΟΝΣΟΝ: "Θα ήταν υπέροχο να είχαμε μια γιγανταία-κατάσταση έκτακτης ανάγκης (από ιούς) για να απαλλαγούμε από ένα τεράστιο μέρος της ανθρώπινης φυλής" [ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 + 2012].





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