ΝΑ ΕΞΟΝΤΩΣΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ... ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΙΣ, ΣΤΑΝΛΕΪ ΤΖΟΝΣΟΝ.

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📍Στάνλεϊ Τζόνσον (πατέρας του Μπόρις Τζόνσον): "Ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου θα έπρεπε ιδανικά να είναι 10-15 εκατομμύρια"
🔺Στάνλεϊ ΤΖΟΝΣΟΝ: "Θα ήταν υπέροχο να είχαμε μια γιγανταία-κατάσταση έκτακτης ανάγκης (από ιούς) για να απαλλαγούμε από ένα τεράστιο μέρος της ανθρώπινης φυλής" [ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 + 2012].
👉 Το άρθρο ΕΔΩ: https://nioland.substack.com/p/47a
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