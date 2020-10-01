Ε΄λληνοτουρκικα, Πομπέο και το δράμα της Αρμενίας

Παρέμβαση της Λιάνας Κανέλη απο την τηλεόραση του ΣΚΑΙ για τα ελληνοτουρκικά, την επίσκεψη Πομπέο και το δράμα της Αρμενίας.

Όταν πέταξε πλαγιομετωπικά μεν, σαφώς δε στα μούτρα των δημοσιογραφούντων πανάσχετων της δημοσιογραφίας οτι εκπροσωπούν το γραφείο Τύπου του Ερντογάν στην Ελλάδα, ξέχασαν πλήρως οτι παίζουν το ρόλο του δημοσιογράφου επι σκηνής και άσκισαν όλα τα στριγκάκια επι της οθόνης.

Και βασικά... όταν φτάνεις να συμφωνείς κατα κεραία με τη Λιάνα Κανέλη του αριστεροφανούς διεθνισμού,

Τότε κάτι το πολύ σάπιο έχει όλο το πολιτικό γίγνεσθαι της πλατείς Συντάγματος.