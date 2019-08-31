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ʚїɞ ✅ O que RealMente é real ? | HD Brasil
Conhecimento | Photo Amaral
Conhecimento | Photo Amaral
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284 views • August 31, 2019
Vídeos BLOQUEADOS no YouTube
Canal Photo Amaral Assista aqui =
Brighteon = https://www.brighteon.com/watch?playl...
BitChute = https://www.bitchute.com/playlist/V6P...

Entenda porque os comentários foram desativados. Click aqui = https://youtu.be/hU6ey_2socU

O que realmente é real?
O que é verdade e o que é ficção?
Acredito que a célebre frase de Pablo Picasso, responde bem esta questão
“A arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade.”
A sétima arte revela, por meio de parábolas e metáforas, muito mais que a nossa mente pode decifrar em determinados momentos da vida.
A maturidade mental vem com o conhecimento adquirido ao longo da vida; portanto é recomendado rever filmes e livros.
Como dizem os hindus, ao ler um livro, têm-se sete níveis de entendimento. Quem ficar no primeiro, não entendeu nada.
É necessário libertar nossa mente das amarras de dogmas e velhos paradigmas para transcendermos à uma nova consciência.
“A mente é tudo”, tudo é mental. Substituindo a palavra, tudo é consciência.
Nosso mundo é como um passeio; é apenas uma escolha entre o medo e o amor!

“A arte começa onde a imitação acaba.”
( Oscar Wilde )

CRÉDITOS
Matrix
Jupiter Ascending
Bill Hicks - George Carlin The Big Electron
Roger Serrabassa
MÚSICAS
Rada - Thomas Bergersen
Gift of Life - Thomas Bergersen
EDIÇÃO
Photo Amaral

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- Brasil -
Keywords
matrixgeorge carlinhdbill hicksbrasilphoto amaralconhecimento
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