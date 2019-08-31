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ʚїɞ ✅ O que RealMente é real ? | HD Brasil
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284 views • August 31, 2019
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Canal Photo Amaral Assista aqui =
Brighteon = https://www.brighteon.com/watch?playl...
BitChute = https://www.bitchute.com/playlist/V6P...
Entenda porque os comentários foram desativados. Click aqui = https://youtu.be/hU6ey_2socU
O que realmente é real?
O que é verdade e o que é ficção?
Acredito que a célebre frase de Pablo Picasso, responde bem esta questão
“A arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade.”
A sétima arte revela, por meio de parábolas e metáforas, muito mais que a nossa mente pode decifrar em determinados momentos da vida.
A maturidade mental vem com o conhecimento adquirido ao longo da vida; portanto é recomendado rever filmes e livros.
Como dizem os hindus, ao ler um livro, têm-se sete níveis de entendimento. Quem ficar no primeiro, não entendeu nada.
É necessário libertar nossa mente das amarras de dogmas e velhos paradigmas para transcendermos à uma nova consciência.
“A mente é tudo”, tudo é mental. Substituindo a palavra, tudo é consciência.
Nosso mundo é como um passeio; é apenas uma escolha entre o medo e o amor!
“A arte começa onde a imitação acaba.”
( Oscar Wilde )
CRÉDITOS
Matrix
Jupiter Ascending
Bill Hicks - George Carlin The Big Electron
Roger Serrabassa
MÚSICAS
Rada - Thomas Bergersen
Gift of Life - Thomas Bergersen
EDIÇÃO
Photo Amaral
FAIR USE NOTICE: We are making this material available in our efforts to advance understanding of environmental, political, human rights, economic, democracy, scientific, and social justice issues, etc. We believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.
NO INFRINGEMENT OF COPYRIGHT IS INTENDED
Não constitui ofensa aos direitos autorais Lei 9.610/98 Art. 46
- Brasil -
Canal Photo Amaral Assista aqui =
Brighteon = https://www.brighteon.com/watch?playl...
BitChute = https://www.bitchute.com/playlist/V6P...
Entenda porque os comentários foram desativados. Click aqui = https://youtu.be/hU6ey_2socU
O que realmente é real?
O que é verdade e o que é ficção?
Acredito que a célebre frase de Pablo Picasso, responde bem esta questão
“A arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade.”
A sétima arte revela, por meio de parábolas e metáforas, muito mais que a nossa mente pode decifrar em determinados momentos da vida.
A maturidade mental vem com o conhecimento adquirido ao longo da vida; portanto é recomendado rever filmes e livros.
Como dizem os hindus, ao ler um livro, têm-se sete níveis de entendimento. Quem ficar no primeiro, não entendeu nada.
É necessário libertar nossa mente das amarras de dogmas e velhos paradigmas para transcendermos à uma nova consciência.
“A mente é tudo”, tudo é mental. Substituindo a palavra, tudo é consciência.
Nosso mundo é como um passeio; é apenas uma escolha entre o medo e o amor!
“A arte começa onde a imitação acaba.”
( Oscar Wilde )
CRÉDITOS
Matrix
Jupiter Ascending
Bill Hicks - George Carlin The Big Electron
Roger Serrabassa
MÚSICAS
Rada - Thomas Bergersen
Gift of Life - Thomas Bergersen
EDIÇÃO
Photo Amaral
FAIR USE NOTICE: We are making this material available in our efforts to advance understanding of environmental, political, human rights, economic, democracy, scientific, and social justice issues, etc. We believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.
NO INFRINGEMENT OF COPYRIGHT IS INTENDED
Não constitui ofensa aos direitos autorais Lei 9.610/98 Art. 46
- Brasil -
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