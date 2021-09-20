Δέκα διαμάντια της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου 🎵

Η Ευτυχία Χατζηγεωργίου - Οικονόμου, αργότερα Νικολαΐδου και τελικά Παπαγιαννοπούλου (1893 - 7 Ιανουαρίου 1972) ήταν Ελληνίδα στιχουργός, μία από τις σημαντικότερες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού01. Δυο πόρτες έχει η ζωή ( Το τελευταίο βράδυ μου )- Στέλιος Καζαντζίδης 00:0002. Είμαι αϊτός χωρίς φτερά - Γρηγόρης Μπιθικώτσης 03:1803. Μου σπάσανε τον μπαγλαμά - Πάνος Γαβαλάς 07:0704. Πετραδάκι - πετραδάκι - Μιχάλης Μενιδιάτης & Άννυ Λιαροπούλου 10:1605. Ρίχ΄ τε στο γυαλί φαρμάκι - Γιώτα Λύδια 13:2206. Αν μας σπάσουν το μπουζούκι ( Μας πήγανε πλημμέλημα )- Γιώργος Ζαμπέτας 17:1907. Συρματοπλέγματα βαριά - Γιώτα Λύδια & Μπάμπης Καζαντζόγλου 20:3608. Η διπρόσωπη - Αντώνης Ρεπάνης 24:0109. Απ΄ τα ψηλά στα χαμηλά - Στέλιος Καζαντζίδης 27:0310. Ένας αητός γκρεμίστηκε - Στράτος Διονυσίου 30:04Μουσική:1, Στέλιος Καζαντζίδης2, Μάνος Χατζιδάκις3, 4, 5, 9, Απόστολος Καλδάρας6, Γιώργος Ζαμπέτας7, Μπάμπης Μπακάλης8, 10, Αντώνης Ρεπάνης45 τραγούδια σε στίχους Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου και μουσική Απόστολου Καλδάρα