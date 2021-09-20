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Δέκα διαμάντια της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου 🎵
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827 views • September 20, 2021
Η Ευτυχία Χατζηγεωργίου - Οικονόμου, αργότερα Νικολαΐδου και τελικά Παπαγιαννοπούλου (1893 - 7 Ιανουαρίου 1972) ήταν Ελληνίδα στιχουργός, μία από τις σημαντικότερες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού
01. Δυο πόρτες έχει η ζωή ( Το τελευταίο βράδυ μου )- Στέλιος Καζαντζίδης 00:00
02. Είμαι αϊτός χωρίς φτερά - Γρηγόρης Μπιθικώτσης 03:18
03. Μου σπάσανε τον μπαγλαμά - Πάνος Γαβαλάς 07:07
04. Πετραδάκι - πετραδάκι - Μιχάλης Μενιδιάτης & Άννυ Λιαροπούλου 10:16
05. Ρίχ΄ τε στο γυαλί φαρμάκι - Γιώτα Λύδια 13:22
06. Αν μας σπάσουν το μπουζούκι ( Μας πήγανε πλημμέλημα )- Γιώργος Ζαμπέτας 17:19
07. Συρματοπλέγματα βαριά - Γιώτα Λύδια & Μπάμπης Καζαντζόγλου 20:36
08. Η διπρόσωπη - Αντώνης Ρεπάνης 24:01
09. Απ΄ τα ψηλά στα χαμηλά - Στέλιος Καζαντζίδης 27:03
10. Ένας αητός γκρεμίστηκε - Στράτος Διονυσίου 30:04
Μουσική:
1, Στέλιος Καζαντζίδης
2, Μάνος Χατζιδάκις
3, 4, 5, 9, Απόστολος Καλδάρας
6, Γιώργος Ζαμπέτας
7, Μπάμπης Μπακάλης
8, 10, Αντώνης Ρεπάνης
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%...
45 τραγούδια σε στίχους Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου και μουσική Απόστολου Καλδάρα
https://www.youtube.com/watch?v=GdOonTPIco0
01. Δυο πόρτες έχει η ζωή ( Το τελευταίο βράδυ μου )- Στέλιος Καζαντζίδης 00:00
02. Είμαι αϊτός χωρίς φτερά - Γρηγόρης Μπιθικώτσης 03:18
03. Μου σπάσανε τον μπαγλαμά - Πάνος Γαβαλάς 07:07
04. Πετραδάκι - πετραδάκι - Μιχάλης Μενιδιάτης & Άννυ Λιαροπούλου 10:16
05. Ρίχ΄ τε στο γυαλί φαρμάκι - Γιώτα Λύδια 13:22
06. Αν μας σπάσουν το μπουζούκι ( Μας πήγανε πλημμέλημα )- Γιώργος Ζαμπέτας 17:19
07. Συρματοπλέγματα βαριά - Γιώτα Λύδια & Μπάμπης Καζαντζόγλου 20:36
08. Η διπρόσωπη - Αντώνης Ρεπάνης 24:01
09. Απ΄ τα ψηλά στα χαμηλά - Στέλιος Καζαντζίδης 27:03
10. Ένας αητός γκρεμίστηκε - Στράτος Διονυσίου 30:04
Μουσική:
1, Στέλιος Καζαντζίδης
2, Μάνος Χατζιδάκις
3, 4, 5, 9, Απόστολος Καλδάρας
6, Γιώργος Ζαμπέτας
7, Μπάμπης Μπακάλης
8, 10, Αντώνης Ρεπάνης
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%...
45 τραγούδια σε στίχους Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου και μουσική Απόστολου Καλδάρα
https://www.youtube.com/watch?v=GdOonTPIco0
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