Catherine Austin Fitts: Πώς να αμυνθείτε από την Μεγάλη Οικονομική Επαναφορά - Great Financial Reset

Η Catherine Austin Fitts, πρόεδρος της Solari Inc., στην εναρκτήρια ομιλία της στο συνέδριο της 11ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Ολλανδία, παρέχει έναν λαμπρό στρατηγικό φακό για την ερμηνεία των απειλών και την πλοήγηση μέσα από τις συστημικές αλλαγές που θέτει η Μεγάλη Χρηματοοικονομική Επαναφορά.





Ο "πόλεμος κατά των μετρητών" και το "αναγκαστικό καθολικό βασικό εισόδημα" που επιδιώκει η Κεντρική Τράπεζα Ψηφιακού Νομίσματος (CBDC) είναι θρασύτατες προσπάθειες για τον πλήρη κεντρικό έλεγχο όλων των ανθρώπων και των περιουσιακών τους στοιχείων.





Οι προσπάθειες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της CBDC αποσκοπούν στην επίτευξη, μέσω της συνεχιζόμενης "Μεγάλης Χρηματοοικονομικής Επανεκκίνηση", του απόλυτου ελέγχου των μαζών.





"Τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή στην ιστορία μας για μια αποτυχία της φαντασίας". (Catherine Austin Fitts)





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