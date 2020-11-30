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Bercoff, Di Vizio, Onfray, Blachier, Rispostes massives
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28 views • November 30, 2020
24 novembre 2020 : https://odysee.com/@Vivresainement:f/bercoff-di-vizio-onfray-blachier:4
Vivre sainement : https://odysee.com/@Vivresainement:f
Abonnez-vous et sonnez la cloche pour être prévenu d'une nouvelle vidéo : https://www.youtube.com/channel/UCPc4qwIJsi4KPJCtjxdogiQ/?sub_confirmation=1
André Bercoff a encore une fois été magistral, il a réussi à imposer des vérités que David Pujadas et Martin Blachier ne voulaient pas entendre. Maître Fabrice Di Vizio fut encore brillantissime avec un discours aussi franc qu’honnête et enfin Michel Onfray nous révèle ce qui se cache derrière toute cette crise sanitaire. Bravo à Bercoff, Di Vizio et Onfray pour leur combat sans faille. Partagez un max, Les infos doivent circuler en cette période.
Mes cagnottes pour m'aider à améliorer la qualité de la chaîne :
Tipeee : https://fr.tipeee.com/vivresainement/
Paypal : https://paypal.me/pools/c/8qSy506oim
Pétition pour soutenir le Docteur Raoult et son IHU : https://www.mesopinions.com/petition/sante/laissons-ihu-pr-raoult-soigner-covid19/111114
Rejoignez-nous sur Facebook:
https://www.facebook.com/chrisdevivresainement/
Twitter : https://twitter.com/VSainement
Installer Firefox : https://www.mozilla.org/
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Vous avez également plein d'autres récompenses, faites le tour :) Je reste dispo pour des questions sur le sujet :)
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Voici la liste de livres, vitamines et autres articles que je recommande : https://www.youtube.com/channel/UCPc4qwIJsi4KPJCtjxdogiQ/community
Super important : Se regrouper pour instaurer le RIC et reprendre nos droits : https://culture-ric.fr/
Pour les Youtubers, me contacter ici : [email protected]
PETITION CONTRE MACRON : https://www.mesopinions.com/petition/politique/demission-president-emmanuel-macron/42009
Les sources :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/06/un-million-de-nouveaux-pauvres-fin-2020-en-raison-de-la-crise-due-au-covid-19_6054872_3224.html
https://www.ouest-france.fr/societe/pauvrete/le-virus-s-installe-en-france-la-precarite-aussi-7018566
https://www.lepoint.fr/societe/coronavirus-augmentation-spectaculaire-de-la-pauvrete-en-france-30-09-2020-2394272_23.php
https://www.youtube.com/watch?v=LNT9T3tEp9o
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