Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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"Вам конец если дают кислород при коронавирусе. Как нас убивают в больницах". Информация медиков! В интернете есть советы практиков об улучшении функции лёгких. Благодаря этому многие спаслись, а не были убиты на ИВЛ.

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"Вакционный геноцид".



https://www.brighteon.com/5f6e50aa-f18a-4417-9adf-ce841b990217 "О ковид — «Это попытка уничтожить человеческую расу» ...Пришло время проснуться! (Свидетельство, доктор Coldwell)"