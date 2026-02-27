π. Θεόδωρος Ζήσης, "Ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο".

"Οἱ τρεῖς κακοί ἔρωτες: τοῦ πλούτου, τῆς δόξας καί τῆς σαρκικῆς ἐπιθυμίας". Τήν Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου (Τυρινῆς) 2026, στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3), στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00), ὁ Πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης ἀνέπτυξε τό θέμα: " Ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο". Ἀναφέρθηκε στήν ἀρχή στό σπουδαῖο παιδαγωγικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου "Περί κενοδοξίας καί ἀνατροφῆς τῶν τέκνων". Κατόπιν παρουσίασε τό ἀρρωστημένο κοινωνικό καί πνευματικό περιβάλλον τῆς Ἀντιόχειας, τό ὁποῖο ἀνάγκασε τόν Χρυσόστομο νά ἐπέμβει θεραπευτικά, καί τόν κακό ρόλο τῆς ματαιοδοξίας. Ἐτόνισε, ὅτι ἔγκαιρα, ἀπό τήν βρεφική ἡλικία, πρέπει νά διαπλάθονται οἱ ψυχές τῶν παιδιῶν, ἰδιαίτερα δέ νά προσέχουν οἱ γονεῖς τί μορφωτικό ὑλικό μπαίνει μέσα στά παιδιά ἀπό τίς πύλες τῶν αἰσθήσεων. Ἰδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τό νά μή διεγείρονται ἀπό ἐξωτερικούς ἐρεθισμούς, ὥστε νά παραμένουν ἀπερίσπαστα στίς σπουδές τους, μέχρι νά φθάσουν στόν Γάμο, γιά τόν ὁποῖο συνιστᾷ νά γίνεται σέ νεαρή ἡλικία. Εἰς τά τοῦ Γάμου δέν ἀπαιτεῖται σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: εἶναι αὐτάρκης διδάσκαλος ἡ φύση.