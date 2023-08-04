Nazca Mumien - sensationeller Mumien-Fund in Peru

Im Frühjahr 2017 begannen Forscher mit einer wissenschaftlichen Untersuchung der Ursprünge von sechs Mumien mit drei Fingern, die in Nazca, Peru, gefunden wurden. Vorläufige Ergebnisse von Tests, die an den anormalen Händen der größten Mumie durchgeführt und mit dem Rest des Körpers verglichen wurden, ergaben keine Hinweise auf einen Scherz. Wissenschaftler fanden heraus, dass die größte Mumie, weiblich ist, und Carbon datierte sie mit etwa 1.700 Jahren. Die mühsame Arbeit, die DNA der Mumien in unseren Fossilienbestand aufzunehmen und sie mit modernen und alten Menschen zu vergleichen, hat begonnen. Da jedes Ergebnis weitere Fragen aufwirft, finden Sie hier die neuesten Nachrichten 👉 https://bit.ly/2YFwYd5



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