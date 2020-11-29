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Le droit de réponse d'Astrid Stuckelberger interviewée par Chloé F.
luciole
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8 views • November 29, 2020
27 novembre 2020 : https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5/in-dit-et-regarder-avant-censure-le:5
AGORA TVNEWS : https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5

Astrid Stuckelberger est une scientifique qui a participé au documentaire "Hold-Up" et qui a été interviewée par M6/W9 avec Pierre Barnerias dans une émission à charge aux questions biaisées par la chaîne et les invités qui ne semblaient pas à la hauteur : Rudy Reichstadt qui milite pour une pensée unique, Jérôme Marty, le médecin masqué des plateaux télévisés et Coralie Dubost qui est la compagne d'Olivier Veran. (Ministre de la Santé).

Astrid Stuckelberger est chercheuse et enseignante à la Faculté de médecine de l'Université de Genève et de Lausanne. Experte internationale dans différents domaines liés à la santé et à la santé publique, ses principaux axes de travail concernent les questions relatives au vieillissement de la population et aux individus, l’égalité des sexes, l’équité et les déterminants sociaux de la santé, l’innovation de rupture et les technologies de la santé, les droits de l’homme et l’éthique ainsi que les réglementations et politiques internationales.

Elle est interviewé par Chloé qui a posé les questions pour notre chaîne Agora TV. Une exclusivité qui sera suivie prochainement par d'autres reportages sur le film Hold-up et les scientifiques qui ont participés.

Une diffusion en direct n'a pas pu se faire en raison d'une pénalité étrangement en cours sur notre compte YouTube. Nous avons donc monté la vidéo et complétée l'interview effectué le 26.11.2020.
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