Интервью Красному ТВ, часть 2 (20.11.15)

Интервью Игоря Ивановича Стрелкова открытому творческому проекту "Красное ТВ", объединяющему здоровые оппозиционные силы.



Во второй части - ответы Игоря Стрелкова на вопросы:

- Кто поддержал вас в стремлении оказать интернациональную помощь братскому народу?

- Как воспринимало вас местное население?

- Оказывали ли вам помощь органы местной власти?

- Была ли у вас связь с подпольем Харькова и восставшими из Луганской области?

- Как проявляли себя местные коммунисты?

- Была ли налажена связь с подразделениями в ЛНР (с бригадой «Призрак»)?

- Какие факты, кроме оперативного окружения славянской группировки вынудили вас принять решение об отводе подразделений в Донецк?