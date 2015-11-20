© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Интервью Красному ТВ, часть 2 (20.11.15)
Follow
0
Share
Report
55 views • May 20, 2022
Интервью Игоря Ивановича Стрелкова открытому творческому проекту "Красное ТВ", объединяющему здоровые оппозиционные силы.
Во второй части - ответы Игоря Стрелкова на вопросы:
- Кто поддержал вас в стремлении оказать интернациональную помощь братскому народу?
- Как воспринимало вас местное население?
- Оказывали ли вам помощь органы местной власти?
- Была ли у вас связь с подпольем Харькова и восставшими из Луганской области?
- Как проявляли себя местные коммунисты?
- Была ли налажена связь с подразделениями в ЛНР (с бригадой «Призрак»)?
- Какие факты, кроме оперативного окружения славянской группировки вынудили вас принять решение об отводе подразделений в Донецк?
Во второй части - ответы Игоря Стрелкова на вопросы:
- Кто поддержал вас в стремлении оказать интернациональную помощь братскому народу?
- Как воспринимало вас местное население?
- Оказывали ли вам помощь органы местной власти?
- Была ли у вас связь с подпольем Харькова и восставшими из Луганской области?
- Как проявляли себя местные коммунисты?
- Была ли налажена связь с подразделениями в ЛНР (с бригадой «Призрак»)?
- Какие факты, кроме оперативного окружения славянской группировки вынудили вас принять решение об отводе подразделений в Донецк?
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.