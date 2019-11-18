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Pinigai (monetarinė sistema) ir kur investuoti? 2019 09 14
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793 views • November 18, 2019
Pinigai (monetarinė sistema) ir kur investuoti? 2019 09 14 Kazimieras Juraitis ir LTAnon Qdra
Pasaulio monetarinės sistemos tvarką šiuo metu (kaip ir nuo pat1913-ųjų metų) organizuoja Federalinis Rezervų bankas JAV. Šiuo metu Pasaulio pinigų (monetarinę) sistemą krečia tokia krizė, kokios nebuvo niekada. Todėl ir prognozuoti, kaip ir kokiu būdu ji baigsis, neįmanoma. Valstybės, siekdamos sušvelninti būsimus šios krizės padarinius, masiškai supirkinėja auksą – tradicinę valiutą. O ką gi daryti paprastiems piliečiams?
Pirmiausia – reikia patiems sau nuspręsti, ar mes norime uždirbti, ar išlikti bei išsaugoti savo santaupas. Pirmuoju atveju – uždirbti galima iš visko, netgi (kartais - dar daugiau) ekonominio nuosmūkio sąlygomis. Tokiu atveju Jūs turite būti pasiruošę tam, kad galite prarasti viską. O antruoju atveju reikia laikytis kelių taisyklių:
1. Aklai neklausyti ir nemėgdžioti įvairaus plauko "ekspertų" ir už visas savo santaupas nepirkti aukso. Jam galima išleisti dalį savo santaupų. Auksas negenda ir yra universali valiuta, tačiau jo vertei po krizės atsistatyti reikia laiko. Tuo tarpu suirutės ir badmečio sąlygomis jo vertė būna niekinė.
2. Nebūti godiems ir neinvestuoti visų savo santaupų į pelningas, bet rizikingas sritis – Forex, Bitcoin ir kitas kriptovaliutas.
3. Patikimiausia investicija – viensėdijos su trupučiu žemės tam atvejui, jeigu prasimaitinti mieste bus sunku. Be to, visuotinės krizės sąlygomis tai pats geriausias asmeninės (šeimos) laisvės garantas, nes miestuose žmonės nuolat priklausomi nuo šilumos, elektros tiekėjų, kurie krizės sąlygomis gali tiesiog perimti Jūsų turtą už skolas.
4. Greitam apyvartumui ir mainams užtikrinti, pageidautina turėti atsargas visuomet paklausių dalykų, kaip pvz.: dyzelinis kuras, negendantys maisto produktai (įv. konservai), degtukai ir pan..
Pasaulio monetarinės sistemos tvarką šiuo metu (kaip ir nuo pat1913-ųjų metų) organizuoja Federalinis Rezervų bankas JAV. Šiuo metu Pasaulio pinigų (monetarinę) sistemą krečia tokia krizė, kokios nebuvo niekada. Todėl ir prognozuoti, kaip ir kokiu būdu ji baigsis, neįmanoma. Valstybės, siekdamos sušvelninti būsimus šios krizės padarinius, masiškai supirkinėja auksą – tradicinę valiutą. O ką gi daryti paprastiems piliečiams?
Pirmiausia – reikia patiems sau nuspręsti, ar mes norime uždirbti, ar išlikti bei išsaugoti savo santaupas. Pirmuoju atveju – uždirbti galima iš visko, netgi (kartais - dar daugiau) ekonominio nuosmūkio sąlygomis. Tokiu atveju Jūs turite būti pasiruošę tam, kad galite prarasti viską. O antruoju atveju reikia laikytis kelių taisyklių:
1. Aklai neklausyti ir nemėgdžioti įvairaus plauko "ekspertų" ir už visas savo santaupas nepirkti aukso. Jam galima išleisti dalį savo santaupų. Auksas negenda ir yra universali valiuta, tačiau jo vertei po krizės atsistatyti reikia laiko. Tuo tarpu suirutės ir badmečio sąlygomis jo vertė būna niekinė.
2. Nebūti godiems ir neinvestuoti visų savo santaupų į pelningas, bet rizikingas sritis – Forex, Bitcoin ir kitas kriptovaliutas.
3. Patikimiausia investicija – viensėdijos su trupučiu žemės tam atvejui, jeigu prasimaitinti mieste bus sunku. Be to, visuotinės krizės sąlygomis tai pats geriausias asmeninės (šeimos) laisvės garantas, nes miestuose žmonės nuolat priklausomi nuo šilumos, elektros tiekėjų, kurie krizės sąlygomis gali tiesiog perimti Jūsų turtą už skolas.
4. Greitam apyvartumui ir mainams užtikrinti, pageidautina turėti atsargas visuomet paklausių dalykų, kaip pvz.: dyzelinis kuras, negendantys maisto produktai (įv. konservai), degtukai ir pan..
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