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Duoklių nemokėsim, nesivakcinuosim ir nesičipuosim || Gintaras Lunskis ir Kazimieras Juraitis
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1001 views • June 26, 2020
Gintaras Lunskis buvo nubaustas už tai, kad Maksimos prekybos centre bandė apsipirkti be medicininės kaukės. Skirtingai nuo daugelio pensininkų, kurie policijos pagauti dėl kaukių nenešiojimo, dėl šventos ramybės susimokėjo drakonišką baudą, Gintaras ir pats baudos nemoka, ir kitus ragina nemokėti. Jis mano, kad principinis nepaklusnumas nekonstitucinių valdžios veiksmų atveju palengvina visų mūsų gyvenimą. Negana to, jis ragina visus bendraminčius telktis, laukiant taip vadinamos "antros bangos". Kaukės, palyginti su visomis mūsų laukiančiomis valdžios "dovanėlėmis" - menkniekis. Mūsų laukia nei daug, nei mažai - masinė vakcinacija ir čipavimai. Todėl teisinis ginčas dėl neteisėtų baudų palengvins mūsų gyvenimą ateityje, kai reikės gintis nuo vakcinacijos ir čipavimo
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