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Impfstoff-Entwickler warnt!
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92 views • May 30, 2021
DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
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Ivo Sasek von KlarTV
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Diese Rede ist von höchster historischer Wichtigkeit. Sasek hält historisch fest, was Covid-19 von seinem Anfang bis jetzt, 11.05.21, tatsächlich angerichtet – aber eben auch definitiv nicht angerichtet hat. Diese »Zwischenbilanz« ist darum so wichtig, weil uns ein weiterer Top-Impfstoff-Entwickler garantiert, dass die Covid-Impfungen ein sicheres Massensterben verursachen werden. Geert V. Bossche war für Novartis, GlaxoSmithKline, GAVI und die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung tätig. Und nun fordert er den sofortigen Impf-Stopp!
Ergänzende Sendung zu diesem Thema:
PCR-Test vor Gericht – Anwälte klagen an! (von Ivo Sasek) www.kla.tv/18358
Tipps zum Erstellen einer Strafanzeige:
Musterschreiben für Strafanzeige ohne Anwalt [https://www.kla.tv/_downloads/download.klagemauer.tv/2021/Schreiben_Strafanzeige-ohne-Anwalt.pdf]
Musterschreiben für Strafanzeige mit Anwalt [https://www.kla.tv/_downloads/download.klagemauer.tv/2021/Schreiben_Strafanzeige-mit-Anwalt.pdf]
Musterschreiben für Einspruch [https://www.kla.tv/_downloads/download.klagemauer.tv/2021/Einspruch-Generalstaatsanwaltschaft-F-1.pdf]
Ihr leidet an einem Impfschaden oder kennt Impfgeschädigte? [www.vetopedia.org/impfschaden]
https://www.kla.tv/18722
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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