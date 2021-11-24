BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Наталья Поклонская и военные против куриных кодов!
Boris Grinblat
Boris Grinblat
139 followers
Follow
4
Share
Report
292 views • November 24, 2021
Обращение офицеров к военным, сотрудникам ФСБ, силовикам. Поклонская пошла против власти!

Нас - миллионы! Не молчите!

Источник: Ютуб-канал Антон Хардин https://youtu.be/mQwxwNeQXQA

Материалы в тему
· Депутат Государственной Думы: Что делать до 14 декабря, чтобы спасти себя от апартеида и вивисекции, а Россию - от переворота http://medalternativa.info/video/chto-delat-do-14-dekabrya/
· Вакцинные паспорта превращают общество в ночной КОШМАР, заставляя непривитых жить, как ИЗГНАННИКИ http://medalternativa.info/entry/vaktsinnye-pasporta-koshmar/
· Европейские планы создания «вакцинных паспортов» были разработаны за 20 месяцев до пандемии. Совпадение? https://medalternativa.info/entry/plany-vaktsinnyh-pasportov/
· Сбывается ещё одна теория заговора: Пентагон создает микрочип для обнаружения COVID https://medalternativa.info/entry/mikrochip-dlya-covid/
· Россия — вакцинальный концлагерь? Хватит это терпеть, пружина сжата до предела! https://medalternativa.info/entry/vaktsinalnyj-kontslager/

📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info

🤝 Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info

Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa

⏬ Подписывайтесь на наши группы:

— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо
— Фейсбук Страница MedAlternativa.info
— Brighteon, канал Boris Grinblat

❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
Keywords
militaryappeal
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Russia is not isolated: North Korea troops are widening Putin&#8217;s war in Ukraine

Russia is not isolated: North Korea troops are widening Putin’s war in Ukraine

Lance D Johnson
“They overplayed their hand”: Trump expects more Iran talks, keeps strikes on table

“They overplayed their hand”: Trump expects more Iran talks, keeps strikes on table

Cassie B.
Global System Entering Age of Technological Entropy, Scholar Says

Global System Entering Age of Technological Entropy, Scholar Says

Garrison Vance
Democrats look to confront Benjamin Netanyahu, as a political reckoning with Gaza&#8217;s mounting death toll nears

Democrats look to confront Benjamin Netanyahu, as a political reckoning with Gaza’s mounting death toll nears

Lance D Johnson
Tucker Carlson Urges 25th Amendment Against Trump Over Iran War, Axios Reports

Tucker Carlson Urges 25th Amendment Against Trump Over Iran War, Axios Reports

Douglas Harrington
UAE, Azerbaijan Suspend Iranian Flights In Compliance With U.S. Sanctions

UAE, Azerbaijan Suspend Iranian Flights In Compliance With U.S. Sanctions

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy