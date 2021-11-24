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Наталья Поклонская и военные против куриных кодов!
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292 views • November 24, 2021
Обращение офицеров к военным, сотрудникам ФСБ, силовикам. Поклонская пошла против власти!
Нас - миллионы! Не молчите!
Источник: Ютуб-канал Антон Хардин https://youtu.be/mQwxwNeQXQA
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Нас - миллионы! Не молчите!
Источник: Ютуб-канал Антон Хардин https://youtu.be/mQwxwNeQXQA
Материалы в тему
· Депутат Государственной Думы: Что делать до 14 декабря, чтобы спасти себя от апартеида и вивисекции, а Россию - от переворота http://medalternativa.info/video/chto-delat-do-14-dekabrya/
· Вакцинные паспорта превращают общество в ночной КОШМАР, заставляя непривитых жить, как ИЗГНАННИКИ http://medalternativa.info/entry/vaktsinnye-pasporta-koshmar/
· Европейские планы создания «вакцинных паспортов» были разработаны за 20 месяцев до пандемии. Совпадение? https://medalternativa.info/entry/plany-vaktsinnyh-pasportov/
· Сбывается ещё одна теория заговора: Пентагон создает микрочип для обнаружения COVID https://medalternativa.info/entry/mikrochip-dlya-covid/
· Россия — вакцинальный концлагерь? Хватит это терпеть, пружина сжата до предела! https://medalternativa.info/entry/vaktsinalnyj-kontslager/
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
🤝 Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо
— Фейсбук Страница MedAlternativa.info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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