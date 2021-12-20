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Le Courage au Service du Vivant [DOC 2020]
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27 views • December 20, 2021
24 mars 2021 : https://odysee.com/@QAmiral:9/Le-Courage-au-Service-du-Vivant-WEB-DL-1080p:3
InfoDoc : https://odysee.com/@QAmiral:9
@QAmiral
https://sois.fr/anne_givaudan_et_antoine_achram/le_film_danne_et_antoine
Aujourd’hui, dans notre monde en ébullition, nous avons découvert les lanceurs de vérité ! Comme de petites étoiles dans un ciel sombre ils éclairent… mais qui sont-ils ? quelles sont leur motivations ? quel est le moteur qui leur permet de se lever face aux plus grands prédateurs ? quelle est la force qui leur fait prendre le risque de tout perdre ?
C’est ce que nous avons voulu savoir et ce que vous allez découvrir avec nous dans ce documentaire…. au service du vivant.
Nous souhaitons simplement qu’un jour proche nous devenions tous et toutes des « lanceurs de vérité » dans un monde beau et vrai.
— Anne Givaudan & Antoine Achram.
InfoDoc : https://odysee.com/@QAmiral:9
@QAmiral
https://sois.fr/anne_givaudan_et_antoine_achram/le_film_danne_et_antoine
Aujourd’hui, dans notre monde en ébullition, nous avons découvert les lanceurs de vérité ! Comme de petites étoiles dans un ciel sombre ils éclairent… mais qui sont-ils ? quelles sont leur motivations ? quel est le moteur qui leur permet de se lever face aux plus grands prédateurs ? quelle est la force qui leur fait prendre le risque de tout perdre ?
C’est ce que nous avons voulu savoir et ce que vous allez découvrir avec nous dans ce documentaire…. au service du vivant.
Nous souhaitons simplement qu’un jour proche nous devenions tous et toutes des « lanceurs de vérité » dans un monde beau et vrai.
— Anne Givaudan & Antoine Achram.
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