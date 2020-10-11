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Renversement du diagnostic de l'autisme avec Nathalie Champoux, TDAH, Dys- (2nde version ) - Thierry Casasnovas
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11 views • October 11, 2020
8 octobre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=tuDCMqZ6AtE&;pbjreload=101
Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
Nathalie Champoux a renversé le diagnostic de l'autisme de ses deux enfants. Elle est l'auteure du best-seller "Être et ne plus être autiste - ou comment notre famille a vaincu l'autisme naturellement" paru chez Fides en 2015 et chez Thierry Souccar en 2016. Les changements d'hygiène de vie qu'elle applique, basés sur des milliers d'études scientifiques qui confirment le lien entre intestins et cerveau, améliore également les symptômes des troubles dys- et TDAH.
▶ http://www.etreetneplusetreautiste.com/
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Je suis très fier de vous présenter ma nouvelle formation "Amour des enfants - santé de la préconception à l'adolescence". Une formation en ligne sur la santé des enfants que j'ai essayé de rendre la plus complète possible afin de permettre aux parents, futur-s parents, grands-parents, et à toutes les personnes en contact avec les enfants, de prendre soin de leurs santés naturellement et de façon holistique. Découvrez la nouvelle formation :
▶ https://regenere.learnybox.com/pv-amour-des-enfants-lancement/
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Une vidéo préparée avec Estelle Sovanna
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Conférence Andrew Wakefield : https://www.youtube.com/watch?v=7Qc-GpdJmAg
" la santé de nos enfants est entre nos mains"
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