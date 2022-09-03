«Я в тени крыл!» Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова) Песня 2020 г. Запись 2022 г.

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«Я в тени крыл!» Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова)
Эта новая запись 2022 г. песни, на которую Господь вдохновил меня примерно весной 2020 г.
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Все мои христианские песни в плейлистах:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFHgJZcPamSp3P7tgRxyYhNVC5LzemBWC
https://www.brighteon.com/watch/0a9df8af-7495-4060-9d45-78fddc5e93b0?index=1
Текст песни с аккордами можете скачать здесь:
doc https://cloud.mail.ru/public/MTZa/kGWCCE1SU
odt https://cloud.mail.ru/public/jsiU/vdWPnUKMf
pdf https://cloud.mail.ru/public/AaLY/jCCDTMFNz
Куплет 1
F
Я в тени крыл
C
Чудной любви
F Fm C
Живу легко, дыша спокойно.
F Fm
Меня сокрыл,
С Am
Благословил
F G С
Иисус – поток воды живой в пустыне знойной.
Припев 1
F С
Друг, всё пройдёт: изменятся земля и небо.
F С C7
Лишь Слово Божие незыблемо вовек!
F Fm C Am
Вдруг станет мир иным, каким он не был.
F G C
К концу времён подходит этот старый век.
Куплет 2
Ливнем в горах
Неба лазурь -
Плачет о тех, кто Божий дар не принял.
Уходит страх
В разгаре бурь,
Когда уста мои величат Божье Имя.
Припев 2
Так мало времени у нас теперь осталось!
Держаться не за что – вокруг лишь
миражи!
И прежде, чем с землёю небо сочеталось,
Успей прийти к Иисусу, если любишь жизнь!
Ин 11:25
Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт.
Ин 14:6
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
Пс 16:8
Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня
Пс 35:8
Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны:
Пс 56:2
Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды.
Пс 60:5
Да живу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих,
Пс 62:8
ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь;