«Я в тени крыл!» Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова) Песня 2020 г. Запись 2022 г.

«Я в тени крыл!» Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова)

Эта новая запись 2022 г. песни, на которую Господь вдохновил меня примерно весной 2020 г.





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Все мои христианские песни в плейлистах:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFHgJZcPamSp3P7tgRxyYhNVC5LzemBWC

https://www.brighteon.com/watch/0a9df8af-7495-4060-9d45-78fddc5e93b0?index=1





Текст песни с аккордами можете скачать здесь:

doc https://cloud.mail.ru/public/MTZa/kGWCCE1SU

odt https://cloud.mail.ru/public/jsiU/vdWPnUKMf

pdf https://cloud.mail.ru/public/AaLY/jCCDTMFNz





Куплет 1





F

Я в тени крыл

C

Чудной любви

F Fm C

Живу легко, дыша спокойно.





F Fm

Меня сокрыл,

С Am

Благословил

F G С

Иисус – поток воды живой в пустыне знойной.









Припев 1





F С

Друг, всё пройдёт: изменятся земля и небо.

F С C7

Лишь Слово Божие незыблемо вовек!

F Fm C Am

Вдруг станет мир иным, каким он не был.

F G C

К концу времён подходит этот старый век.









Куплет 2





Ливнем в горах

Неба лазурь -

Плачет о тех, кто Божий дар не принял.

Уходит страх

В разгаре бурь,

Когда уста мои величат Божье Имя.









Припев 2





Так мало времени у нас теперь осталось!

Держаться не за что – вокруг лишь

миражи!

И прежде, чем с землёю небо сочеталось,

Успей прийти к Иисусу, если любишь жизнь!









Ин 11:25

Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт.





Ин 14:6

Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.





Пс 16:8

Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня









Пс 35:8

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны:





Пс 56:2

Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды.





Пс 60:5

Да живу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих,





Пс 62:8

ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь;



