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«Я в тени крыл!» Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова) Песня 2020 г. Запись 2022 г.
Neba Luch
Neba Luch
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46 views • September 03, 2022

«Я в тени крыл!» Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова)

Эта новая запись 2022 г. песни, на которую Господь вдохновил меня примерно весной 2020 г.


Мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba

Группа обсуждения: https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh

Каналы на Ютубе: https://www.youtube.com/@luchneba

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

Мой канал в Бастионе https://bastyon.com/luch_neba

Канал на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch

Канал на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video

Канал на Яндексе: https://zen.yandex.ru/id/627c769550b2f8158790c1c5

Профиль в Контакте: https://vk.com/id662033992

Профиль в Фейсбуке: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085

Профиль в Габе: https://gab.com/luchneba

Канал на Ютубе: https://www.youtube.com/channel/UC2_7t6pVzXlwdozIQ46Hhqg


Все мои христианские песни в плейлистах:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFHgJZcPamSp3P7tgRxyYhNVC5LzemBWC

https://www.brighteon.com/watch/0a9df8af-7495-4060-9d45-78fddc5e93b0?index=1


Текст песни с аккордами можете скачать здесь:

doc https://cloud.mail.ru/public/MTZa/kGWCCE1SU

odt https://cloud.mail.ru/public/jsiU/vdWPnUKMf

pdf https://cloud.mail.ru/public/AaLY/jCCDTMFNz


Куплет 1


F

Я в тени крыл

C

Чудной любви

F Fm C

Живу легко, дыша спокойно.


F Fm

Меня сокрыл,

С Am

Благословил

F G С

Иисус – поток воды живой в пустыне знойной.



Припев 1


F С

Друг, всё пройдёт: изменятся земля и небо.

F С C7

Лишь Слово Божие незыблемо вовек!

F Fm C Am

Вдруг станет мир иным, каким он не был.

F G C

К концу времён подходит этот старый век.



Куплет 2


Ливнем в горах

Неба лазурь -

Плачет о тех, кто Божий дар не принял.

Уходит страх

В разгаре бурь,

Когда уста мои величат Божье Имя.



Припев 2


Так мало времени у нас теперь осталось!

Держаться не за что – вокруг лишь

миражи!

И прежде, чем с землёю небо сочеталось,

Успей прийти к Иисусу, если любишь жизнь!



Ин 11:25

Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт.


Ин 14:6

Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.


Пс 16:8

Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня



Пс 35:8

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны:


Пс 56:2

Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды.


Пс 60:5

Да живу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих,


Пс 62:8

ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь;


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