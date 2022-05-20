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Выступление Игоря Стрелкова на Форуме военно-патриотических обществ (15.11.15)
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9 views • May 20, 2022
Речь Игоря Ивановича Стрелкова на общероссийском Форуме "Место и роль военно-патриотических, общественно-политических организаций и казачьих обществ в противодействии новой террористической угрозе: Украина, Сирия, Афганистан".
Форум проводился по инициативе:
Общественного Движения "Честь и Родина";
Антифашистского Совета;
Казачьего круга России;
Союза десантников России;
Содружества Ветеранов Ополчения Донбассв (СВОД) и т.д.
Форум проводился по инициативе:
Общественного Движения "Честь и Родина";
Антифашистского Совета;
Казачьего круга России;
Союза десантников России;
Содружества Ветеранов Ополчения Донбассв (СВОД) и т.д.
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