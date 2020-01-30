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EL MITO DEL AÑO 20 // Historia al inicio
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5 views • January 30, 2020
#UnosMinutosDeHistoria #Pandemias #Coronavirus
Dada las últimas noticias sobre la expansión del virus neumológico 2019-nCoV (conocido como Coronavirus de Wuhan, o simplemente Coronavirus) a diferentes lados del mundo, y su clasificación de peligro alto por la OMS, en las redes se comenzó a hablar de que "cada año 20 de cada siglo hay una pandemia". Si bien es en tono irónico, un meme, detrás del mismo hay una historia, y en este pequeño vídeo se hace un breve recorrido por todos los años 20 de los últimos siglos en donde una pandemia, epidemia o brote fueron los protagonistas de la historia. Algunos muy conocidos por sus estragos, y otros "exagerados" por este "mito" ya que no pueden considerarse epidemias como tal, y otras son reducidas a espacios geográficos específicos.
Dada las últimas noticias sobre la expansión del virus neumológico 2019-nCoV (conocido como Coronavirus de Wuhan, o simplemente Coronavirus) a diferentes lados del mundo, y su clasificación de peligro alto por la OMS, en las redes se comenzó a hablar de que "cada año 20 de cada siglo hay una pandemia". Si bien es en tono irónico, un meme, detrás del mismo hay una historia, y en este pequeño vídeo se hace un breve recorrido por todos los años 20 de los últimos siglos en donde una pandemia, epidemia o brote fueron los protagonistas de la historia. Algunos muy conocidos por sus estragos, y otros "exagerados" por este "mito" ya que no pueden considerarse epidemias como tal, y otras son reducidas a espacios geográficos específicos.
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