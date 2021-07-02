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Der Lockdowntrick für Aufgewachte: Birkenbihl-Lachen
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DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
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HUMOR in unserem Leben! Wie Lachen uns gesünder macht! Witze erzählen lernen!
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Managementtrainerin und Sachbuchautorin Vera F. Birkenbihl hat der Welt ein einfaches Rezept hinterlassen: Lächeln. Auch wenn einem nicht danach ist. Denn: "Jedes Mal, wenn Sie sich 60 Sekunden lang zwingen, den Mund zum Grinsen zu verziehen, denkt Ihr Körper, es ginge Ihnen gut – und dann produziert Ihr Gehirn Freudehormone – aber man braucht 60 Sekunden am Stück – nicht zehnmal sechs Sekunden, das nützt nichts."
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Lieb/schätz Dich selbst, sonst liebt/schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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