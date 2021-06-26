© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Forza Italia Cyberspazio [Aggiornamento Giugno 2021]
Follow
1
Share
Report
1 view • June 26, 2021
Forza Italia Cyberspazio by Law & Exports Group LEGroup
www.LEGroupIndustries.net
In questo video Augustin Caceres aggiorna Forza Italia in questo 2021 dove ancora non ci stano le regole per il mondo ciberspaziale e i suoi giudizi in questo ambito.
FORZA ITALIA
Forza Italia Forza Italia (FI) è un partito politico italiano di centro-destra, attivo dal 18 gennaio 1994 al 27 marzo 2009 e poi rifondato in un omonimo partito il 16 novembre 2013. Presidente e leader del partito è stato, sin dalla sua fondazione, Silvio Berlusconi.
L'ideologia del partito varia dal liberismo all'economia sociale di mercato di ispirazione Cristiano-democratica. Il suo colore ufficiale è l'azzurro.
A livello europeo aderisce al Partito Popolare Europeo, di cui costituisce il principale membro italiano.
Forza Italia è stato il principale partito della coalizione di centrodestra Casa delle Libertà, che ha governato l'Italia dal 2001 al 2006. Dopo la vittoria elettorale del 2008 della lista del Popolo della Libertà, a cui Forza Italia aveva aderito, il partito si è sciolto ed è confluito nel neo-partito del PdL. Il 16 novembre 2013 il Consiglio nazionale del PdL decise all'unanimità "la sospensione delle attività del Popolo della Libertà", per riprendere l'attività di Forza Italia.
STATUTO DEL PARTITO
Il Movimento Politico Forza Italia è una associazione di cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee. Essi ispirano la loro azione politica ai valori universali di libertà, giustizia e solidarietà concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione.
CARTA DEI VALORI DEL PARTITO
Forza Italia non nasce da una precedente organizzazione politica o da un costituito sistema dottrinale. Nasce dall'appello di Silvio Berlusconi, direttamente rivolto ad un corpo elettorale nel quale rischiava di aprirsi un enorme vuoto storico-politico di rappresentanza.
Stiamo dunque costruendo un soggetto politico inedito per la storia d'Italia. Un soggetto che si propone l'unione di tre aree politico-culturali: quella del cattolicesim e popolare, quella dell'umanesimo laico, liberale e repubblicano.
Siamo piuttosto un nuovo partito di centro, popolare e liberal-socialista; alleato con la destra moderata e aperto alla cultura della sinistra.
FORZA ITALIA PER SILVIO BERLUSCONI
È un partito liberale ma non elitario, anzi un partito liberaldemocratico popolare;
è un partito cattolico ma non confessionale;
è un partito laico, ma non intollerante o laicista;
è un partito nazionale ma non centralista.
FORZA ITALIA ARGENTINA
Movimento sempre esistente ma riorganizzandosi adesso tra l'appoggio di Augustin che 'e nato in Argentina, ha familia, amici e affari nel paese che oggi ha quasi 1 milioni di cittadini italiani e piu di 20 milioni di cittadini di origini italiani. Piu su:
https://www.facebook.com/ForzaItaliaArgentina/
FORZA ITALIA CYBERSPAZIO
Movimento nuovo di aggiornamento di Forza Italia 2020 dove si considera anche questo nuovo territorio virtuale che ogni giorno fa piu parte della realta di tutti i cittadini italiani da tutto il mondo: quello del cyberspace, cyberspazio o ciberspazio. Specialmente adesso in tempi di coronavirus dove siamo per tante ore al giorno connettati al computer e ai cellulari. Piu su:
https://www.facebook.com/ForzaItaliaCyberspazio/
ADESIONI
Oltre a compilare l'adesione on line effettuando il versamento della quota con carta di credito, bonifico bancario o conto corrente postale su questo link:
https://adesioneonline.forzaitalia.it/adesione.php
BENVENUTI TUTTI E RINGRAZIAMO I COMMENTI. FORZA ITALIA!
Augustin and his global travels always in search for best products and best conditions talks again about his case. Now inspired by the recent article of the Huffpost called THE GOLDEN AGE OF WHITE COLLAR CRIME, where Michael Hobbes writes about how easy it is to commit white collar crimes nowadays and how it is hard to make justice as even the FBI or the CIA are lacking resources to operate.
https://www.huffpost.com/highline/article/white-collar-crime/
There's also the documentary about the Golden Times of The Billiard Congress of America. Replaced now for front companies still using all western names such as 'AMERICAN HERITAGE' or 'ITALIAN STYLE PRODUCT. Stay tuned!
In the particular case of the Looting that LEGroup has been suffering since 2018, the estimations of amounts embezzled and defrauded by the defendants are:
Rice Thailand: Valai Limphaisansakul: Contracts 2,265,120$ per year L907-19
Tuna Thailand: Yuchana Limnithithum: Contracts 6,156,000$ per year L906-19
Slate Brazil: Alexandre Almeida: Contracts 1,500,000$ per year L818-18
Cheese Wisconsin/Texas: Mike Burg / Jamey Williams: Contract L905-18 3,387,186$ per period.
Write us for further details at [email protected]
www.LEGroupIndustries.net
In questo video Augustin Caceres aggiorna Forza Italia in questo 2021 dove ancora non ci stano le regole per il mondo ciberspaziale e i suoi giudizi in questo ambito.
FORZA ITALIA
Forza Italia Forza Italia (FI) è un partito politico italiano di centro-destra, attivo dal 18 gennaio 1994 al 27 marzo 2009 e poi rifondato in un omonimo partito il 16 novembre 2013. Presidente e leader del partito è stato, sin dalla sua fondazione, Silvio Berlusconi.
L'ideologia del partito varia dal liberismo all'economia sociale di mercato di ispirazione Cristiano-democratica. Il suo colore ufficiale è l'azzurro.
A livello europeo aderisce al Partito Popolare Europeo, di cui costituisce il principale membro italiano.
Forza Italia è stato il principale partito della coalizione di centrodestra Casa delle Libertà, che ha governato l'Italia dal 2001 al 2006. Dopo la vittoria elettorale del 2008 della lista del Popolo della Libertà, a cui Forza Italia aveva aderito, il partito si è sciolto ed è confluito nel neo-partito del PdL. Il 16 novembre 2013 il Consiglio nazionale del PdL decise all'unanimità "la sospensione delle attività del Popolo della Libertà", per riprendere l'attività di Forza Italia.
STATUTO DEL PARTITO
Il Movimento Politico Forza Italia è una associazione di cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee. Essi ispirano la loro azione politica ai valori universali di libertà, giustizia e solidarietà concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione.
CARTA DEI VALORI DEL PARTITO
Forza Italia non nasce da una precedente organizzazione politica o da un costituito sistema dottrinale. Nasce dall'appello di Silvio Berlusconi, direttamente rivolto ad un corpo elettorale nel quale rischiava di aprirsi un enorme vuoto storico-politico di rappresentanza.
Stiamo dunque costruendo un soggetto politico inedito per la storia d'Italia. Un soggetto che si propone l'unione di tre aree politico-culturali: quella del cattolicesim e popolare, quella dell'umanesimo laico, liberale e repubblicano.
Siamo piuttosto un nuovo partito di centro, popolare e liberal-socialista; alleato con la destra moderata e aperto alla cultura della sinistra.
FORZA ITALIA PER SILVIO BERLUSCONI
È un partito liberale ma non elitario, anzi un partito liberaldemocratico popolare;
è un partito cattolico ma non confessionale;
è un partito laico, ma non intollerante o laicista;
è un partito nazionale ma non centralista.
FORZA ITALIA ARGENTINA
Movimento sempre esistente ma riorganizzandosi adesso tra l'appoggio di Augustin che 'e nato in Argentina, ha familia, amici e affari nel paese che oggi ha quasi 1 milioni di cittadini italiani e piu di 20 milioni di cittadini di origini italiani. Piu su:
https://www.facebook.com/ForzaItaliaArgentina/
FORZA ITALIA CYBERSPAZIO
Movimento nuovo di aggiornamento di Forza Italia 2020 dove si considera anche questo nuovo territorio virtuale che ogni giorno fa piu parte della realta di tutti i cittadini italiani da tutto il mondo: quello del cyberspace, cyberspazio o ciberspazio. Specialmente adesso in tempi di coronavirus dove siamo per tante ore al giorno connettati al computer e ai cellulari. Piu su:
https://www.facebook.com/ForzaItaliaCyberspazio/
ADESIONI
Oltre a compilare l'adesione on line effettuando il versamento della quota con carta di credito, bonifico bancario o conto corrente postale su questo link:
https://adesioneonline.forzaitalia.it/adesione.php
BENVENUTI TUTTI E RINGRAZIAMO I COMMENTI. FORZA ITALIA!
Augustin and his global travels always in search for best products and best conditions talks again about his case. Now inspired by the recent article of the Huffpost called THE GOLDEN AGE OF WHITE COLLAR CRIME, where Michael Hobbes writes about how easy it is to commit white collar crimes nowadays and how it is hard to make justice as even the FBI or the CIA are lacking resources to operate.
https://www.huffpost.com/highline/article/white-collar-crime/
There's also the documentary about the Golden Times of The Billiard Congress of America. Replaced now for front companies still using all western names such as 'AMERICAN HERITAGE' or 'ITALIAN STYLE PRODUCT. Stay tuned!
In the particular case of the Looting that LEGroup has been suffering since 2018, the estimations of amounts embezzled and defrauded by the defendants are:
Rice Thailand: Valai Limphaisansakul: Contracts 2,265,120$ per year L907-19
Tuna Thailand: Yuchana Limnithithum: Contracts 6,156,000$ per year L906-19
Slate Brazil: Alexandre Almeida: Contracts 1,500,000$ per year L818-18
Cheese Wisconsin/Texas: Mike Burg / Jamey Williams: Contract L905-18 3,387,186$ per period.
Write us for further details at [email protected]
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.