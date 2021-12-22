Без «QR-кода» не снять наличные... «И он сделает то ... что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» Откр. гл.13

Вот так навязанная цифровая «удобная услуга» - обернулась удобством ЛИШАТЬ этой услуги (а прежние способы оплаты уже в основном специально убраны, исключены)! Без «QR-кода» не снять наличные... Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» Откр. гл.13.