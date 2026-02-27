© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
KOKOPELLI
FOLLOW ME CAUSE I’M MADE….BELIEVE IN ME WHEN I PLAY
THE SONGS OF LOVE THAT MAKE YOU WANT TO GET UP
AND DANCE THRU THE NIGHT UNTIL DAWN
TWIRLING FASTER….SWIRLING PAST HER
FIRE FLIES
FOLLOW ME DOWN TO THE LAND OF THE FREE
HERE WE GO….JUMP UP….AND THEN WE ALL FALL DOWN
STEP THIS WAY…….THEN THAT
WITH THE OTHER FIRE FLIES ALL AROUNDYOU
COME ON LOVE….LET’S DANCE
IT’S TIME TO MAKE ROMANCE
SOON YOUR HEART WILL WANT TO FIRE….FLUTTER….FLY
INSTRUMENTS
TELL ALL YOUR FRIENDS AND YOUR LOVERS TOO
YOUR FAMILY’S INVITED….THE OLD AND THE NEW
IT’S TIME TO DANCE….LET YOUR HAIR DOWN AND PRANCE
SOON IT WILL BE A TIME FOR ROMANCE
FORGET ABOUT THOSE LOVERS WHO ONCE BROKE YOUR HEART INTO
MANY WILL CALL BRINGING FLOWERS TO SAY
YOU ARE THE ONE MY HEART NOW ADORES
DANCE WITH ME DEAR…..LET LOVE TAKE ITS COURSE
INSTRUMENTS
NO MISTAKE I’VE COME TO SET YOU FREE
FROM THE TWINKLING STARS
GONE AGAIN WITH THE WIND AS I CAME
FOR LOVE HAS SENT ME
NO MISTAKE IT’S ME THAT WILL TEACH YOU
TO FIRE, FLUTTER, THEN FLY
COME ON TOGETHER WE GO
INSTRUMENTS
I KOKOPELLI LEAVE YOU A FULL BELLY
FOLLOW ME DOWN TO THE LAND OF THE FREE
LAUGHING AND SINGING WE ALL JOIN TO BRING IN
SHIPS WITH MORE LOVERS FROM ACROSS THE SEA
INSTRUMENTS
REPEAT CHORUS
REPEAT VERSE ONE