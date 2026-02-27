BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
KOKOPELLI
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
7 views • 1 day ago

KOKOPELLI


FOLLOW ME CAUSE I’M MADE….BELIEVE IN ME WHEN I PLAY

THE SONGS OF LOVE THAT MAKE YOU WANT TO GET UP 

AND DANCE THRU THE NIGHT UNTIL DAWN

TWIRLING FASTER….SWIRLING PAST HER

FIRE FLIES

FOLLOW ME DOWN TO THE LAND OF THE FREE

HERE WE GO….JUMP UP….AND THEN WE ALL FALL DOWN

STEP THIS WAY…….THEN THAT

WITH THE OTHER FIRE FLIES ALL AROUNDYOU

COME ON LOVE….LET’S DANCE

IT’S TIME TO MAKE ROMANCE

SOON YOUR HEART WILL WANT TO FIRE….FLUTTER….FLY


INSTRUMENTS


TELL ALL YOUR FRIENDS AND YOUR LOVERS TOO

YOUR FAMILY’S INVITED….THE OLD AND THE NEW

IT’S TIME TO DANCE….LET YOUR HAIR DOWN AND PRANCE

SOON IT WILL BE A TIME FOR ROMANCE

FORGET ABOUT THOSE LOVERS WHO ONCE BROKE YOUR HEART INTO

MANY WILL CALL BRINGING FLOWERS TO SAY

YOU ARE THE ONE MY HEART NOW ADORES

DANCE WITH ME DEAR…..LET LOVE TAKE ITS COURSE


INSTRUMENTS


NO MISTAKE I’VE COME TO SET YOU FREE

FROM THE TWINKLING STARS

GONE AGAIN WITH THE WIND AS I CAME

FOR LOVE HAS SENT ME

NO MISTAKE IT’S ME THAT WILL TEACH YOU

TO FIRE, FLUTTER, THEN FLY

COME ON TOGETHER WE GO


INSTRUMENTS


I KOKOPELLI LEAVE YOU A FULL BELLY

FOLLOW ME DOWN TO THE LAND OF THE FREE

LAUGHING AND SINGING WE ALL JOIN TO BRING IN

SHIPS WITH MORE LOVERS FROM ACROSS THE SEA


INSTRUMENTS

REPEAT CHORUS

REPEAT VERSE ONE


prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
