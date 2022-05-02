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CDL136 - La désobéissance, seule voie de notre salut (NETTOYER X) - Jean-Jacques Crevecoeur
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30 views • May 02, 2022
lundi 2 mai 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL136:0
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Dans cette vidéo, je soutiens la thèse que la seule manière de faire changer la ligne de conduite des gouvernements, des instances de santé, des médias mainstream, c'est de désobéir aux injonctions qui nous sont imposées. Comme je le souligne, aucune des initiatives mises en œuvre par les citoyens n'a été capable de faire changer d'un iota la position de nos gouvernements. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ont été inutiles. Loin de là. Mais leur utilité a été de motiver un nombre important de personnes à refuser ce qui leur était imposé.
Je vous explique ensuite pourquoi et comment la désobéissance est le seul moyen de fragiliser les êtres qui cherchent à nous oppresser et à nous soumettre. La clé étant de ne plus chercher à FAIRE quelque chose contre eux, mais à NE PLUS FAIRE quelque chose pour eux. C'est ainsi que nous arriverons à terrasser ces êtres qui cherchent à nous nuire et à détruire l'Humanité dans son ensemble. Cette conversation doit absolument être intégrée si nous voulons avoir une petite chance de saboter le projet satanique des mondialistes.
QUELQUES RÉFÉRENCES CITÉES PENDANT LA VIDÉO :
— Ma dernière émission chez Théovox où je démontre qu'aucune épidémie n'a jamais été provoquée par un agent infectieux : https://theovox.tv/video/jean-jacques-crevecoeur-2022-04-21/
— Le jury populaire, genre de procès Nüremberg II animé par Reiner Fuellmich : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/Grand-Jury-01:c
— Le site d'Étienne Chouard : https://www.chouard.org/dossiers/ric/
— Le site de Valérie Bugault : https://revoludroit.fr/
— Les références de mon livre consacré aux jeux de pouvoir : https://editions-jouvence.fr/livre/relations-et-jeux-de-pouvoir/
— La présentation de l'Académie des Relations Authentiques : https://formations.emergences.net/ppp-ara-inscrire
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net . En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Dans cette vidéo, je soutiens la thèse que la seule manière de faire changer la ligne de conduite des gouvernements, des instances de santé, des médias mainstream, c'est de désobéir aux injonctions qui nous sont imposées. Comme je le souligne, aucune des initiatives mises en œuvre par les citoyens n'a été capable de faire changer d'un iota la position de nos gouvernements. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ont été inutiles. Loin de là. Mais leur utilité a été de motiver un nombre important de personnes à refuser ce qui leur était imposé.
Je vous explique ensuite pourquoi et comment la désobéissance est le seul moyen de fragiliser les êtres qui cherchent à nous oppresser et à nous soumettre. La clé étant de ne plus chercher à FAIRE quelque chose contre eux, mais à NE PLUS FAIRE quelque chose pour eux. C'est ainsi que nous arriverons à terrasser ces êtres qui cherchent à nous nuire et à détruire l'Humanité dans son ensemble. Cette conversation doit absolument être intégrée si nous voulons avoir une petite chance de saboter le projet satanique des mondialistes.
QUELQUES RÉFÉRENCES CITÉES PENDANT LA VIDÉO :
— Ma dernière émission chez Théovox où je démontre qu'aucune épidémie n'a jamais été provoquée par un agent infectieux : https://theovox.tv/video/jean-jacques-crevecoeur-2022-04-21/
— Le jury populaire, genre de procès Nüremberg II animé par Reiner Fuellmich : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/Grand-Jury-01:c
— Le site d'Étienne Chouard : https://www.chouard.org/dossiers/ric/
— Le site de Valérie Bugault : https://revoludroit.fr/
— Les références de mon livre consacré aux jeux de pouvoir : https://editions-jouvence.fr/livre/relations-et-jeux-de-pouvoir/
— La présentation de l'Académie des Relations Authentiques : https://formations.emergences.net/ppp-ara-inscrire
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