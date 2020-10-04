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[VF] The fall of the Cabal, de Janet Ossebaard • Épisode 3/10
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305 views • October 04, 2020
The fall of the Cabal (La chute de la Cabale) est une série documentaire réalisée par la chercheuse de vérité et réalisatrice hollandaise Janet Ossebaard.
Pour ceux qui vont la découvrir, autant dire tout de suite que cette série est exceptionnelle à tous points de vue : autant elle regroupe judicieusement toutes les problématiques de notre temps engendrées par la globalisation (elle-même fruit d'un gigantesque complot contre l'humanité), autant elle peut servir de support à celles et ceux qui ont le désir d'éveiller leurs prochains, mais qui ne savent pas par où commencer.
Cette traduction est réalisée par Sandra NiQouet (Miss Red pill, sur YouTube).
Mon blogue :
margueriterothe.com
Pour les vidéos censurées sur YT :
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://lbry.tv/@MargueriteRothe:8
Pour ceux qui vont la découvrir, autant dire tout de suite que cette série est exceptionnelle à tous points de vue : autant elle regroupe judicieusement toutes les problématiques de notre temps engendrées par la globalisation (elle-même fruit d'un gigantesque complot contre l'humanité), autant elle peut servir de support à celles et ceux qui ont le désir d'éveiller leurs prochains, mais qui ne savent pas par où commencer.
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