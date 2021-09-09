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It Was All A Lie | Ride and Roast
Redonkulas.com Productions
Redonkulas.com Productions
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73 views • September 09, 2021
Feminism was just dealt a death blow by one of its own. Share this on every girl power group you can find.
#RideAndRoast #LouderWithBrowder #FeministLies

Brought to you by Dr. B. Real’s series on “Surviving Fourth Wave Feminism”
Volume 1: https://www.amazon.com/War-West-Surviving-Fourth-Feminism/dp/B08928L8JZ/
Volume 2: https://www.amazon.com/Surviving-Fourth-Wave-Feminism-West/dp/B08BDSDK6H

Featuring music by TeknoAXE’s Royalty Free Music and Jeffrey Paul
http://www.teknoaxe.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zbyTXV1ZyRg

How can you support Popp Culture?
Go to http://www.Redonkulas.com/donate
You can contribute via Patreon, Paypal, SubscribeStar or Cryptocurrency!
Purchase your genuine Redonkulas swag on http://www.PatrolBase.net

Send physical donations to:
Redonkulas.com Productions
29488 Woodward Avenue, Unit 407
Royal Oak, MI 48072
If you write a check, make it out to Second Class Citizen, 501c3
All donations are tax deductible

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https://dlive.tv/TerrencePopp

Sources
Feminism is Fake News
https://archive.vn/mIJFo
Women With Kids Don’t Want a Career
https://archive.vn/YDVtj
Feminists Want “Accidental Pregnancies”
https://archive.vn/Rndiq

Video Throwbacks
Popping the Spinster Bubble
https://www.youtube.com/watch?v=m98bvpPFuuo
Keywords
funnypropagandared pillredonkulasterrence poppfeminist liesride and roast
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