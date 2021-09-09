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It Was All A Lie | Ride and Roast
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73 views • September 09, 2021
Feminism was just dealt a death blow by one of its own. Share this on every girl power group you can find.
#RideAndRoast #LouderWithBrowder #FeministLies
Brought to you by Dr. B. Real’s series on “Surviving Fourth Wave Feminism”
Volume 1: https://www.amazon.com/War-West-Surviving-Fourth-Feminism/dp/B08928L8JZ/
Volume 2: https://www.amazon.com/Surviving-Fourth-Wave-Feminism-West/dp/B08BDSDK6H
Featuring music by TeknoAXE’s Royalty Free Music and Jeffrey Paul
http://www.teknoaxe.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zbyTXV1ZyRg
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29488 Woodward Avenue, Unit 407
Royal Oak, MI 48072
If you write a check, make it out to Second Class Citizen, 501c3
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https://www.mgtow.tv/@redonkulaspopp
https://www.manosphere.tv/@redonkulaspopp
https://odysee.com/@REDONKULAS/
https://roxytube.com/@redonkulas
https://www.facebook.com/RedonkulasPopp
https://www.twitch.tv/redonkulaspopp
https://dlive.tv/TerrencePopp
Sources
Feminism is Fake News
https://archive.vn/mIJFo
Women With Kids Don’t Want a Career
https://archive.vn/YDVtj
Feminists Want “Accidental Pregnancies”
https://archive.vn/Rndiq
Video Throwbacks
Popping the Spinster Bubble
https://www.youtube.com/watch?v=m98bvpPFuuo
#RideAndRoast #LouderWithBrowder #FeministLies
Brought to you by Dr. B. Real’s series on “Surviving Fourth Wave Feminism”
Volume 1: https://www.amazon.com/War-West-Surviving-Fourth-Feminism/dp/B08928L8JZ/
Volume 2: https://www.amazon.com/Surviving-Fourth-Wave-Feminism-West/dp/B08BDSDK6H
Featuring music by TeknoAXE’s Royalty Free Music and Jeffrey Paul
http://www.teknoaxe.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zbyTXV1ZyRg
How can you support Popp Culture?
Go to http://www.Redonkulas.com/donate
You can contribute via Patreon, Paypal, SubscribeStar or Cryptocurrency!
Purchase your genuine Redonkulas swag on http://www.PatrolBase.net
Send physical donations to:
Redonkulas.com Productions
29488 Woodward Avenue, Unit 407
Royal Oak, MI 48072
If you write a check, make it out to Second Class Citizen, 501c3
All donations are tax deductible
Check us out on all these platforms and social media!
https://www.youtube.com/terrencepoppculture
https://www.youtube.com/gruntspeak
https://www.bitchute.com/channel/OKW5LabMcxGi/
https://www.rumble.com/redonkulaspopp
https://www.brighteon.com/channels/redonkulas
https://www.parler.com/profile/RedonkulasPopp/
https://www.minds.com/redonkulas
https://www.Redonkulas.com
Watch us live on these channels every Tuesday at 8pm Eastern!
https://www.youtube.com/redonkulaspopp
https://www.mgtow.tv/@redonkulaspopp
https://www.manosphere.tv/@redonkulaspopp
https://odysee.com/@REDONKULAS/
https://roxytube.com/@redonkulas
https://www.facebook.com/RedonkulasPopp
https://www.twitch.tv/redonkulaspopp
https://dlive.tv/TerrencePopp
Sources
Feminism is Fake News
https://archive.vn/mIJFo
Women With Kids Don’t Want a Career
https://archive.vn/YDVtj
Feminists Want “Accidental Pregnancies”
https://archive.vn/Rndiq
Video Throwbacks
Popping the Spinster Bubble
https://www.youtube.com/watch?v=m98bvpPFuuo
Keywords
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