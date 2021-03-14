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МАССОВАЯ ЭВАКУАЦИЯ РОССИЯН ГАРАНТИРУЕТ ИМ ДВА МЕТРА ЗЕМЛИ. СПЕЦ ЗАКОН №1120845-7
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169 views • March 14, 2021
Массовая эвакуация россиян гарантирует им два метра земли. Спец закон №1120845-7
Новые чудовищные планы международной преступной организации медицинского фашизма. Всемирная организация здраво-захоронения (ВОЗ) маниакально и крайне озабочена «спасением мира» от организованной ими же фейковой пландемии. Для поголовной массовой вакцинации-чипизации-утилизации семи с половиной миллиардов землян им теперь необходима «массовая эвакуация населения» с любой территории – объявленной вдруг с какого-то перепугу «зоной чрезвычайной ситуации» (ЧС) !
Продолжение текста: https://proza.ru/2021/03/10/1007
Оригинал видео: https://youtu.be/PYIBLP4FnQI
Новые чудовищные планы международной преступной организации медицинского фашизма. Всемирная организация здраво-захоронения (ВОЗ) маниакально и крайне озабочена «спасением мира» от организованной ими же фейковой пландемии. Для поголовной массовой вакцинации-чипизации-утилизации семи с половиной миллиардов землян им теперь необходима «массовая эвакуация населения» с любой территории – объявленной вдруг с какого-то перепугу «зоной чрезвычайной ситуации» (ЧС) !
Продолжение текста: https://proza.ru/2021/03/10/1007
Оригинал видео: https://youtu.be/PYIBLP4FnQI
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