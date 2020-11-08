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ΤΟ 2ο ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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917 views • November 08, 2020
Συζητιόταν πολύ παρότι ο Κούλης όλους τους προηγούμενους μήνες ξακαθάριζε ότι δεν υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ως κι ο ίδιος δήλωσε ξαφνιασμένος δείχνοντας πως τα ώτα του ήταν μάλλον τα τελευταία στα οποία έφτασαν οι διαταγές των παγκοσμιοποιητών να διαγγείλει άρον άρον το γενικό εγκλεισμό.

Όχι, ότι η ψύχραιμη κατα τον κυριο Χατζηνικολάου κυρία Λινού νιώθει ότι το lockdown και τα μέτρα είναι αρκετά. Παράλληλα συνεχίζεται η χρήση λανθασμένων επιστημονικών ορολογιών με σκοπό να πεισθούμε ότι ζούμε σε μια πανδημία και να φανούν αυξημένα τα νούμερα και να εντυπωσιαστούμε από αυτά που ονομάζουν κρούσματα.

Το ζήτημα είναι ότι η τρομοκρατία από κάθε πλευρά συνεχίζεται τόσο από την αστυνομία όσο και από το ίδιο το κράτος που φαίνεται πως δεν θέλουν να αφήσουν τους ανθρώπους όχι μόνο να μην έχουν επαφές αλλά να μην μπορούν καν να πάρουν μια φυσιολογική ανάσα. Αυτό, βέβαια, δεν πτόησε τους ανθρώπους στην Θεσσαλονίκη να συγκεντρωθούν ειρηνικά με κοινό σκοπό την άρση αυτών των όχι απλά φασιστικών αλλά εντελώς απάνθρωπων μέτρων.


Για επικοινωνία: [email protected]

Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr


Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar


Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/


Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν μπορούμε πια να πάμε σε ένα καθολικό lockdown https://www.kathimerini.gr/politics/1090576/kyr-mitsotakis-den-mporoyme-pia-na-pame-se-ena-katholiko-lockdown/

Οχι από Μητσοτάκη σε γενικευμένο lockdown - https://www.tanea.gr/2020/09/07/politics/oxi-apo-mitsotaki-se-genikeymeno-lockdown-paranoia-i-arnisi-tis-maskas/

Μητσοτάκης: «Είναι πολύ δύσκολο, σχεδόν αδιανόητο, να πάμε σε ένα δεύτερο γενικό lockdown» https://www.gazzetta.gr/plus/politiki/article/1519634/mitsotakis-einai-poly-dyskolo-shedon-adianoito-na-pame-se-ena-deytero-geniko-lockdown

Εδώ διαπιστώνεις πως ο Μητσοτάκης, Χαρδαλιάς και Τσιόδρας παίζουν την πανδημία στα δάχτυλα 😤 https://www.facebook.com/100010991010084/videos/1240190139690675/

Κορονοϊός - Λινού στον Realfm 97,8: Είμαστε σε πόλεμο - Η καραντίνα μόνη της δεν πρόκειται να μας σώσει https://www.enikos.gr/society/748161/koronoios-linou-ston-realfm-978-eimaste-se-polemo-i-karantina-mon

"Ψέματα λες, όχι είναι ντοκουμέντα"! Χαμός στο Mega: Ο πατήρ Αντώνιος αποστόμωσε τον Ευαγγελάτο https://youtu.be/BYbkTPKkcsY

Τσιόδρας: Όποιος είχε κορωνοϊό και πέθαινε από άλλη αιτία τον καταγράφαμε ως θύμα κορωνοϊού https://www.facebook.com/watch/?v=1024231484656092

Φαρσαλινός: Κρούσμα δεν είναι όποιος βγαίνει θετικός στο τεστ κορονοϊού https://www.pentapostagma.gr/ygeia/6970692_farsalinos-kroysma-den-einai-opoios-bgainei-thetikos-sto-test-koronoioy

Θα πεθάνουμε από το γέλιο για τη μάσκα και όχι από τον κορωνοϊό – ΒΙΝΤΕΟ https://www.el.gr/nea-taxh-2/tha-pethanoyme-apo-to-gelio-gia-ti-maska-k

Breaking: Public Health England Will Combine Flu and Covid Statistics From Now On https://humansarefree.com/2020/10/public-health-england-will-combine-flu-and-covid-statistics.html

Όλα ξεκίνησαν χτες το απόγευμα,περίπου στις 6 και 20,όταν ενώ καθόμασταν στην Κεντρική Πλατεία Ξάνθη https://www.facebook.com/100009306510616/videos/3103566136630240/

Police arrest gym owner in Harlow, Essex this morning! #lockdown2uk https://www.facebook.com/watch/?v=358632352028686

«Πώς πάει το Λεξικό;» είπε ο Γουίνστον, υψώνοντας τη φωνή του για ν΄ ακουστεί.
«Δίνουμε στη γλώσσα την τελική της μορφή, τη μορφή που θα έχει όταν κανείς δε θα μιλάει άλλη γλώσσα.» https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2818487725075116&;id=100007417486065

Συγκέντρωση κατά του lockdown στη Θεσσαλονίκη
https://www.facebook.com/thestival.gr/videos/397696774913863

Ειρηνική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη εναντίον του lockdown, απέναντι σε ισχυρές μονάδες καταστολής https://youtu.be/elqR_YwkEww

Ενταση σε πορεία διαμαρτυρίας κατά του lockdown στη Θεσσαλονίκη - Τραυματισμοί και προσαγωγές – ΒΙΝΤΕΟ https://www.real.gr/koinonia/arthro/entasi_se_poreia_diamartyrias_kata_tou_lockdown_sti_thessaloniki_traumatismoi_kai_prosagoges_binteo-686114/

Anti-COVID restrictions protest in Germany's Leipzig https://youtu.be/nTlr1nAXBIM

Citizens join together in Removing Their Masks In Venice, Italy https://www.facebook.com/1320829792/videos/10224177809735886/
Keywords
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